Симулятор выживания Sengoku Dynasty стал доступен в стадии раннего доступа

Студия Superkami совместно с издателем Toplitz Productions объявила о запуске симулятора выживания в феодальной Японии под названием Sengoku Dynasty. Прямо сейчас любой желающий может приобрести любое понравившееся издание:
- Базовое издание Sengoku Dynasty - 1019 рублей.
- Sengoku Dynasty: Ultimate Edition - 1979 рублей.
- Sengoku Dynasty: Official Guide Edition - 1316 pублей.
- Sengoku Dynasty: Digital Supporter Edition - 1805 рублей.
Вот как прокомментировали запуск раннего доступа сами разработчики:
С сегодняшнего дня мы начинаем ранний доступ и в течение ближайших месяцев будем улучшать игру и добавлять новый контент, постоянно расширяя и воплощая новые идеи. Конечно же, мы также рассчитываем на вашу поддержку, наша дорогая сообщество.
Помимо всего прочего, авторы сразу же опубликовали дорожную карту, на которой можно увидеть планы на ближайшие недели и месяцы.