10 минут геймплея The Settlers: New Allies на Nintendo Switch ©

Ubisoft выпустила The Settlers: New Allies на консолях. Компания не решилась на большую раскрутку игры, но теперь желающие могут проверить, как она выглядит и работает на устройствах Sony, Microsoft и Nintendo.

В случае с NintendoSwitch разработчикам пришлось не только подгонять геймплей под контроллеры (аналогично, как в случае с Xbox и PlayStation), но и внести соответствующие изменения в саму графику.

В представленном видео вы увидите, как The Settlers: New Allies выглядит на устройстве японской корпорации. В принципе может сложиться впечатление, что графика в данном случае не будет самой большой проблемой.