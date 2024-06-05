Shin Megami Tensei 5: Vengeance получила релизный трейлер

Когда в 2021 году игра вышла эксклюзивно для Nintendo Switch, ее назвали одной из лучших игр года, а вскоре Shin Megami Tensei 5 появится и на других платформах в виде расширенного переиздания Shin Megami Tensei 5: Vengeance. В преддверии скорого релиза Atlus выпустила новый трейлер ролевой игры.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance не только станет первым мультиплатформенным релизом игры, но и представит множество нового контента, которого не было в оригинальной версии игры. Это и новые подземелья, и демоны, и фоторежим, и изменения в Даате, и новая форма для Нахобино, и новая музыка, и совершенно новый сюжетный маршрут с более чем 75 часами геймплея.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance выходит 14 июня для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.