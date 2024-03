Компания Atlus объявила, что игра Shin Megami Tensei 5: Vengeance выйдет на неделю раньше. Вместо 21 июня она выйдет 14 июня для PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PC и Nintendo Switch. Причина переноса запуска не уточняется, но, возможно, это сделано для того, чтобы избежать конкуренции с Elden Ring: Shadow of the Erdtree, которая выходит в тот же день.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance - это, по сути, улучшенная версия известной ролевой игры 2021 года, с новым путем, который кардинально меняет базовую игру, новыми демонами, совершенно новыми локациями и даже новым играбельным персонажем. Игра продается по цене $59,99, но есть и Deluxe Edition за $69,99, в которое входят три DLC Mitama, увеличивающие количество денег, EXP и очков за изучение Чудес.

Предзаказ также позволяет получить предметы бесконечного использования, такие как Gleam Grenade для нанесения урона всем врагам и Haraedo Bead для восстановления HP партии.