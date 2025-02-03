Критики сдержанно встретили Sid Meier's Civilization 7

Сегодня, 3 февраля, появились обзоры и оценки для Sid Meier's Civilization 7, которая в целом получила теплый прием, но многие критики подметили многочисленные проблемы.

На момент написания статьи средняя оценка Sid Meier's Civilization 7 составляет 82 баллов на Metacritic и 83 балла на OpenCritic. Эти результаты стали худшими за всю историю франшизы. Несмотря на это, игра привнесла несколько нововведений, которые обещают существенно изменить игровой процесс.

Одним из ключевых изменений стало выбор лидеров отдельно от цивилизаций, что дает игрокам больше тактической свободы. Игровой процесс разделен на три эпохи: античность, средневековье и современность, и переход между ними ощущается как начало новой партии. Также исчезла система рабочих, и города теперь расширяются автоматически.

Кроме того, лидеры получили уникальные способности, и дипломатия теперь зависит от очков влияния, ставших новой валютой. Несмотря на эти новшества, искусственный интеллект остается слабым, и для более интересного опыта рекомендуется играть в сетевом режиме.

Firaxis борется с присущей жанру 4X раздутостью с частичным успехом. Все новые идеи в Civilization 7 работают хорошо, и она более плотная и увлекательная, чем все ее предшественницы. Тем не менее, к середине игры чувство связности начинает ослабевать. PCGamesN

Civilization VII совершает величайший грех всех стратегических игр - она скучна. Несколько изменений в формуле пошли серии на пользу, но сейчас настал момент либо для масштабной революции, либо для развития продуманных механик, которые работали в Civilization VI. CD-Action

Компетентная работа с некоторыми плохо реализованными идеями и поразительным отсутствием индивидуальности. Eurogamer

Самые значительные изменения в Civilization 7 касаются темпа игры в середине и конце игры, устраняют беспорядок на карте и открывают больше стратегических возможностей, чем когда-либо прежде. Балансировка побед и юнитов, несомненно, будет дорабатываться по мере получения отзывов и данных, но в остальном игра находится в отличном состоянии (что становится все более редким явлением для ААА-игр). Если не принимать во внимание проблемы с ценами и DLC, Civilization 7 должна стать лучшей игровой площадкой для мирового господства на долгие годы. Windows Central

Civilization 7 выходит 11 февраля, и поклонники смогут оценить все изменения самостоятельно.