Разработчики Sid Meier's Civilization 7 представили музыкальную тему России

До выхода Sid Meier's Civilization 7 осталось меньше месяца, и студия Firaxis продолжает делиться интересной информацией о проекте. Вчера была представлена Екатерина Великая в качестве одного из лидеров, а сегодня создатели опубликовали музыкальную композицию России из оригинального саундтрека игры.

Композитором выступил Роланд Риццо, исполняет пражский FILMharmonic Orchestra под управлением дирижера Энди Брика.

Sid Meier's Civilization 7 выйдет по всему миру 11 февраля 2025 года на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam (который также поддерживает Mac и Linux) и Epic Games Store. Заявлена полная поддержка кросс-плея с несколькими игроками.