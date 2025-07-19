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Silent Hill 19.02.2009
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.9 375 оценок

GOG начал тизерить появление классических игр Silent Hill на платформе

monk70 monk70

После успеха ремейка Silent Hill 2 и недавнего анонса ремейка первой игры, вокруг этой классической игры разгорелась бурная деятельность.

Цифровой магазин GOG на ПК начал тизерить скорое появление классических игр PlayStation в своей библиотеке. В тизерном видео, похоже, показаны Silent Hill и Silent Hill 2.

В инициативе по сохранению игру GOG Dreamlist Silent Hill сейчас занимает 4-е место (93 970 голосов), а Silent Hill 2 — 3-е (95 243 голоса).

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
nikolai999

а как они первую часть silent hill если она исключительно для PS1 была

2
Нейтан Дрейк

Вместе с эмулем могут, у Конами МГС1 в коллекции со вшитым эмулем.

1
Сонный Джо

Resident 2 3 и Dino Crisis 1 2 от PS1 портанули и это портанут

1
TerryTrix

Ех, еще-б Origins и Shattered Memories.

1
Night Driving Avenger

Они на ПК не выходили. Максимум в ГОГ добавят оригинальную СХ2 и 3, ну может еще Хоумкаминг, но хз кому она нужна)

2
Satty
тихерить

уровень постинга на пг

Rio17

:) ❤️