GOG начал тизерить появление классических игр Silent Hill на платформе

После успеха ремейка Silent Hill 2 и недавнего анонса ремейка первой игры, вокруг этой классической игры разгорелась бурная деятельность.
Цифровой магазин GOG на ПК начал тизерить скорое появление классических игр PlayStation в своей библиотеке. В тизерном видео, похоже, показаны Silent Hill и Silent Hill 2.
В инициативе по сохранению игру GOG Dreamlist Silent Hill сейчас занимает 4-е место (93 970 голосов), а Silent Hill 2 — 3-е (95 243 голоса).
а как они первую часть silent hill если она исключительно для PS1 была
Вместе с эмулем могут, у Конами МГС1 в коллекции со вшитым эмулем.
Resident 2 3 и Dino Crisis 1 2 от PS1 портанули и это портанут
Ех, еще-б Origins и Shattered Memories.
Они на ПК не выходили. Максимум в ГОГ добавят оригинальную СХ2 и 3, ну может еще Хоумкаминг, но хз кому она нужна)
уровень постинга на пг
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