GOG начал тизерить появление классических игр Silent Hill на платформе

После успеха ремейка Silent Hill 2 и недавнего анонса ремейка первой игры, вокруг этой классической игры разгорелась бурная деятельность.

Цифровой магазин GOG на ПК начал тизерить скорое появление классических игр PlayStation в своей библиотеке. В тизерном видео, похоже, показаны Silent Hill и Silent Hill 2.

В инициативе по сохранению игру GOG Dreamlist Silent Hill сейчас занимает 4-е место (93 970 голосов), а Silent Hill 2 — 3-е (95 243 голоса).