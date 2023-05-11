В файлах первой Silent Hill нашли двух вырезанных монстров ©

Пользователь RODOLFO NUÑEZ нашел в файлах первого Silent Hill двух вырезанных монстров, которых он продемонстрировал в своем видео. Первый монстр, известный как "BIG", имеет детальную модель, а второй, паук по имени "SPD", отличается уникальной анимацией. Из-за отсутствия деталей мы не можем извлечь из этих тестовых файлов ничего полезного, но они служат интересными ранними концептами Team Silent.

Среди удаленных монстров главной особенностью первого, вероятно, является его размер, отсюда и название "BIG", что заставляет нас задуматься о том, насколько огромным он был бы в игре. Согласно датамайнеру, у него есть только одна анимация, которая двигает его туловище, и одна странная текстура. Хотя модель "BIG" существует, в ней не хватает нескольких существенных деталей, включая голову и другие уникальные особенности, что затрудняет точную оценку его внешнего вида.

Далее у нас есть "SPD", паукообразный монстр без видимой 3D-модели. Несмотря на отсутствие 3D-модели, уникальная анимация монстра намекает на возможность запоминающейся встречи с врагом. Кроме того, у этого странного паука, похоже, всего 4 ноги, но, возможно, только эти 4 ноги имеют анимацию, а остальные были добавлены к 3D-модели, чтобы сделать его похожим на паука.

По словам датамайнера, который обнаружил эти файлы, информация находилась в их распоряжении в течение многих лет, но они решили обнародовать ее только недавно. Хотя причины их создания остаются неизвестными, мы видим, что Team Silent поработала с некоторыми тропами, которые с тех пор стали обычными в играх ужасов.