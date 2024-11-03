Разработчики оригинальной Silent Hill вдохновлялись Федором Достоевским

Масахиро Ито черпал идеи из «Преступления и наказания» и работ русских художников-авангардистов
Автор оригинальной трилогии Silent Hill рассказал, что вдохновлялся работами русских художников-авангардистов. Масахиро Ито часто подписывает свои работы кириллицей.
Масахиро Ито, создатель монстров в Silent Hill: Я изучал русский авангард когда был студентом в художественном университете. Еще моя прабабушка была русской.
Не только работы русских художников вдохновили дизайнеров серии. Масахиро Ито также рассказал, что на сюжет второй части во многом повлияли отечественные писатели.
Масахиро Ито, создатель монстров в Silent Hill: Русский писатель Федор Достоевский и его «Преступление и наказание» стало одним из источников вдохновения для сюжета в Silent Hill 2.
Ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября 2024 года. Игра получила высокие оценки от критиков и геймеров. Создатели ремейка культового хоррора анонсировали новый ужастик — Cronos: The New Dawn. Новый проект расскажет о путешественнике во времени.
И сразу минус влепили. Как же корежит либердриллов.
Да расслабься, тут под каждым постом ставят сразу минус ,под любым ,независимо от новости,это нормально , Какой-то чел себе цель поставил.
Кто такие либердриллы?
Либералы+гориллы+дебилы
Дебилов везде хватает, почему тут именно либералы?
При том, что у автора комента проблемы с поиском виноватых
"Преступление и наказание", великолепная книга.
Ну, название романа хорошо подходит к второй части игры.
О, как раз сейчас Бесы читаю
Нет, этого не может быть, у нас же в лаптестане нет никакой культуры... Либираха-момент.
Так это культура 19 века, а как дела с культурой 21?
Гейскими играми они вдохновлялись, паскудники. А не Фёдором Михалычем !
Расскажите еще, что Пирамидоголовый - это отсылка к Ивану Грозному. И бабка у Ито, небось, пирожки с картохой пекла, пока он в тетрадке монстров рисовал. Следующим шагом узнаем, что Silent Hill - это на самом деле заброшенный советский санаторий. Опять русские хакеры виноваты, небось, во всей этой жути.
Причина тряски?
Хрюкни
Бахни водочки и крикни "Гойда!" для успокоения