Разработчики оригинальной Silent Hill вдохновлялись Федором Достоевским

Масахиро Ито черпал идеи из «Преступления и наказания» и работ русских художников-авангардистов

Автор оригинальной трилогии Silent Hill рассказал, что вдохновлялся работами русских художников-авангардистов. Масахиро Ито часто подписывает свои работы кириллицей.

Масахиро Ито, создатель монстров в Silent Hill: Я изучал русский авангард когда был студентом в художественном университете. Еще моя прабабушка была русской.

Не только работы русских художников вдохновили дизайнеров серии. Масахиро Ито также рассказал, что на сюжет второй части во многом повлияли отечественные писатели.

Масахиро Ито, создатель монстров в Silent Hill: Русский писатель Федор Достоевский и его «Преступление и наказание» стало одним из источников вдохновения для сюжета в Silent Hill 2.

Ремейк Silent Hill 2 вышел 8 октября 2024 года. Игра получила высокие оценки от критиков и геймеров. Создатели ремейка культового хоррора анонсировали новый ужастик — Cronos: The New Dawn. Новый проект расскажет о путешественнике во времени.