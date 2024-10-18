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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 979 оценок

В сети появилось множество концепт-артов ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
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Недавно в сети появились концепт-арты Анджелы и видео с артбуком из ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team. Теперь у игроков появилась возможность рассмотреть первоначальные версии других персонажей и монстров из игры в высоком качестве.

Можно заметить, что все персонажи игры претерпели достаточно серьезные изменения во внешности по ходу разработки ремейка, которые далеко не всегда пошли им на пользу. Монстры в игре тоже довольно сильно отличаются от первоначальных концептов. Есть вероятность, что часть концептов фанаты попытаются воссоздать в виде будущих модов к игре.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
TenebrisVenit

Это концепт арты, которые появились вместе с выходом делюкс версии игры 6го числа. Новость в лучших традициях желтушных помоек

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