В сети появилось множество концепт-артов ремейка Silent Hill 2

Недавно в сети появились концепт-арты Анджелы и видео с артбуком из ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team. Теперь у игроков появилась возможность рассмотреть первоначальные версии других персонажей и монстров из игры в высоком качестве.

Можно заметить, что все персонажи игры претерпели достаточно серьезные изменения во внешности по ходу разработки ремейка, которые далеко не всегда пошли им на пользу. Монстры в игре тоже довольно сильно отличаются от первоначальных концептов. Есть вероятность, что часть концептов фанаты попытаются воссоздать в виде будущих модов к игре.

Ремейк Silent Hill 2 доступен на PC и PS5.