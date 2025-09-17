ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.9 224 оценки

Стало известно точное время выхода Silent Hill f

monk70 monk70

Silent Hill f, следующая основная игра в продолжительной серии хорроров Konami, выйдет совсем скоро с новым сеттингом и игровым процессом. Разработанная студией NeoBards Entertainment, игра переносит действие серии в Японию 1960-х годов, предлагая игрокам свежий взгляд на фирменный психологический хоррор Silent Hill.

Официальный Silent Hill f состоится в полночь 25 сентября 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игрокам на ПК придётся подождать до 7 утра, чтобы получить доступ к игре. Игроки, приобретающие Deluxe-издание, получат 48 часов форы – для них доступ откроется 23 сентября.

15
17
Комментарии:  17
MistaSpider

Ану начинаем кукарекать что это не Сайлент Хилл про угнетение женщин!

14
Makoto Tadzumi

А можно кукарекать, что это игра о "Женщинах, угнетающих SILENT HILL"?

8
Neko-Aheron Makoto Tadzumi

Его скудный "орешек" в голове не примет этого ))

3
MistaSpider Neko-Aheron

В курятник вернись бегом!

2
Legend_of_the_Hero

В любое другое время, я бы сказал что "жду", но нет. не в этот раз. В этот раз я буду играть в Dying Light: The Beast.

9
CRAZY rock GAME

Если их сравнивать то лучше Silent Hill поиграть, это хоть что то новое

11
Анна Кранцове

Всем пох во что ты будишь играть Шаришь да ))))

3
VIGITAL ART

У них разница в релизе почти в неделю.Но признаюсь тоже тоже DL больше жду.

3
UralGames83Ru

Игра F😁

4
Лидер Мур PREMIUM GAMER

скорее всего она на твоем уральском калькуляторе даже не запустится, UE5 детка только для премиум игроков

8
UralGames83Ru Лидер Мур PREMIUM GAMER

Извини что тебя обидел 😉😁

4
boxis11

Это та всё понятно. Главный вопрос, что по денуво??

3
Ellie Williams

денуво будет?

2
LimitedYwyr

Нет, Конами не использует Денуву (пока что), в СХ2Р и МГС3 не было её, да и в СХф в Стиме не указана

211186

недоигра

2
Дрессировка гусей

Так, а во сколько можно заходить 23 числа?!

1
Владислав Якимов

Можно предположить, что в тоже время