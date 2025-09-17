Стало известно точное время выхода Silent Hill f

Silent Hill f, следующая основная игра в продолжительной серии хорроров Konami, выйдет совсем скоро с новым сеттингом и игровым процессом. Разработанная студией NeoBards Entertainment, игра переносит действие серии в Японию 1960-х годов, предлагая игрокам свежий взгляд на фирменный психологический хоррор Silent Hill.

Официальный Silent Hill f состоится в полночь 25 сентября 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игрокам на ПК придётся подождать до 7 утра, чтобы получить доступ к игре. Игроки, приобретающие Deluxe-издание, получат 48 часов форы – для них доступ откроется 23 сентября.