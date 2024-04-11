Объявлена дата выхода новых дополнений для The Sims 4

Electronic Arts анонсировала два комплекта для симулятора жизни The Sims 4, кадры которых ранее утекли в сеть. Они выйдут 18 апреля 2024 года на всех платформах.
Первое дополнение Party Essentials Kit посвящено вечеринкам. В него войдут предметы для праздничных мероприятий: воздушные шары, светомузыка, дискошар, универсальный бар и многое другое.
Комплект Urban Homage Kit включает в себя разнообразную одежду в стиле лондонской моды 90-х годов. В дополнении появится множество различных предметов: топы, футболки, пирсинг, брюки, джинсы и другие.
На текущий момент Electronic Arts и студия Maxis разрабатывают следующую пятую часть серии The Sims, в которой появится многопользовательский режим. В марте в сеть утек геймплей The Sims 5, а также полная карта. Дата выхода новой части симулятора жизни пока неизвестна.
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