Слух: разработка The Sims 5 отменена

Electronic Arts могла отменить разработку игры The Sims 5. Об этом сообщают на Reddit, ссылаясь на информацию одного из разработчиков в соцсети LinkedIn.
В его профиле отмечается, что он работал над портом The Sims 5 на PlayStation 5, который был отменен. Проект, получивший кодовое имя Project Rene, был основан на графическом движке Unreal Engine 5.
На данный момент остается неясным, решило ли руководство EA отменить весь проект или только его версию для PlayStation 5, либо игру просто переименовали. При этом известно, что разработчиков Project Rene перенаправили на поддержку The Sims 4.
А могла не отменить. Всей правды мы не узнаем.
Да что им этот Sims 5. Sims 4 прекрасно доится, сколько там уже игра со всеми допами стоит? К сотке приблизилась уже?
Да на самом деле один хрен, что 5-ку выпускать, что поддерживать 4-ку. Да и честно, учитывая то, что сейчас творит ЕА, Ебисофт и другие конторы, не факт, что в 5-ку вообще бы кто-то играл. В идеале, если бы ЕА хотели, так сказать, с козырей зайти, им финансово было бы выгоднее перевыпустить 3 часть с современной графикой и с отличной оптимизацией под современные системы, плюс, добавив все ДЛС с плюс-минус некоторыми новыми механиками из 4 части, и пипл бы был рад, так как геймплейно, 3 часть намного лучше 4-ки. Единственное, чем 4-ка лучше 3-ки, это графикой, а вот геймплеем она - хуже.
Эта шутка такая хотите сказать пс5 не тянет симс 5.
Лучше сделайте ремейк Симов 2 и 3, вместе со всеми их ДЛЦ.
да и как то плевать, конкуренты уже все делают за них
Парадокс тоже отменила свою игру!
Он про корейскую игру