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The Sims 5 TBA
Симулятор, Строительство, Условно-бесплатная, Песочница
6.2 127 оценок

Слух: разработка The Sims 5 отменена

Simple Jack

Electronic Arts могла отменить разработку игры The Sims 5. Об этом сообщают на Reddit, ссылаясь на информацию одного из разработчиков в соцсети LinkedIn.

В его профиле отмечается, что он работал над портом The Sims 5 на PlayStation 5, который был отменен. Проект, получивший кодовое имя Project Rene, был основан на графическом движке Unreal Engine 5.

На данный момент остается неясным, решило ли руководство EA отменить весь проект или только его версию для PlayStation 5, либо игру просто переименовали. При этом известно, что разработчиков Project Rene перенаправили на поддержку The Sims 4.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Spillik
Electronic Arts могла отменить разработку игры The Sims 5.

А могла не отменить. Всей правды мы не узнаем.

3
Eclair_93

Да что им этот Sims 5. Sims 4 прекрасно доится, сколько там уже игра со всеми допами стоит? К сотке приблизилась уже?

2
RattyCarina

Да на самом деле один хрен, что 5-ку выпускать, что поддерживать 4-ку. Да и честно, учитывая то, что сейчас творит ЕА, Ебисофт и другие конторы, не факт, что в 5-ку вообще бы кто-то играл. В идеале, если бы ЕА хотели, так сказать, с козырей зайти, им финансово было бы выгоднее перевыпустить 3 часть с современной графикой и с отличной оптимизацией под современные системы, плюс, добавив все ДЛС с плюс-минус некоторыми новыми механиками из 4 части, и пипл бы был рад, так как геймплейно, 3 часть намного лучше 4-ки. Единственное, чем 4-ка лучше 3-ки, это графикой, а вот геймплеем она - хуже.

2
kotasha

Эта шутка такая хотите сказать пс5 не тянет симс 5.

1
Ивасик

Лучше сделайте ремейк Симов 2 и 3, вместе со всеми их ДЛЦ.

1
Mandalordek

да и как то плевать, конкуренты уже все делают за них

0
Сергей Оленичев

Парадокс тоже отменила свою игру!

1
Патриарх МакОзборн Сергей Оленичев

Он про корейскую игру

1
Famiclone
0