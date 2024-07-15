Слух: разработка The Sims 5 отменена

Electronic Arts могла отменить разработку игры The Sims 5. Об этом сообщают на Reddit, ссылаясь на информацию одного из разработчиков в соцсети LinkedIn.

В его профиле отмечается, что он работал над портом The Sims 5 на PlayStation 5, который был отменен. Проект, получивший кодовое имя Project Rene, был основан на графическом движке Unreal Engine 5.

На данный момент остается неясным, решило ли руководство EA отменить весь проект или только его версию для PlayStation 5, либо игру просто переименовали. При этом известно, что разработчиков Project Rene перенаправили на поддержку The Sims 4.