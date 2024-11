Devolver Digital отложила релизы нескольких своих игр до 2025 года

Как и в прошлом году, Devolver Digital вчера провела очередное шуточное шоу, на котором объявила о задержке ряда анонсированных ранее игр, официальный запуск которых был намечен на 2024 год: Skate Story, Baby Steps и Stick it to the Stickman перенесены на 2025 год.

Сюрреалистичный симулятор скейтборда Skate Story, впервые анонсированный в 2022 году, уже несколько раз менял дату выхода: сначала его ожидали в 2023 году, затем в 2024, а теперь — в 2025. Физический симулятор ходьбы Baby Steps от авторов QWOP и Getting Over It также попадет на экраны игроков не раньше следующего года. К этому списку задержек присоединился ролевой beat 'em up Stick it to the Stickman от студии Free Lives.

Devolver не назвала конкретных дат выхода, что подогревает опасения, что задержки могут продолжиться. Однако студия обещает, что переносы связаны с желанием улучшить качество игр, что в итоге пойдет на пользу игрокам.