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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.9 411 оценок

В Skull and Bones стартовал первый сезон

butcher69
Новости

Компания Ubisoft представила первое сезонное обновление для Skull and Bones под названием Raging Tides.

По словам издателя, каждый сезон, который продлится 12 недель, внесет динамические изменения в мир, новые события, легендарных соперников и вызовы, в которых игроки смогут принять участие. "Игроки также могут рассчитывать на новые корабли, оружие, косметику и многое другое.

"В первом сезоне Skull and Bones приготовьтесь к столкновению с новыми соперниками, поскольку напряженность в Raging Tides растет", - говорится в примечаниях к патчу 1 сезона. Сразитесь со злобным Филиппом Ла Песте, "королем чумы", и его флотом моровой язвы".

-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
MrGamerDad
1
Николай Ололай

Для придания смысла:

S&B: все механики порезаны и упрощены по сравнению с AC:BF.

Юбики: не смотрите, это игра-сервис, это другое.

Игроки: (твоя пикча)

0
Wing42

Ну, давайте, благородные дамы и господа, делайте свои ставки, сколько времени пройдёт, прежде чем игра скуксится и Йобасофт с извинениями свернёт свою поддержку этого легендарного куска долгостроя с геймплеем из гoвна и палок (в прямом смысле, кстати).

0
Go_Ra

Пожалуй подожду Skull and Bones 2 ...

0