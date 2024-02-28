В Skull and Bones стартовал первый сезон

Компания Ubisoft представила первое сезонное обновление для Skull and Bones под названием Raging Tides.
По словам издателя, каждый сезон, который продлится 12 недель, внесет динамические изменения в мир, новые события, легендарных соперников и вызовы, в которых игроки смогут принять участие. "Игроки также могут рассчитывать на новые корабли, оружие, косметику и многое другое.
"В первом сезоне Skull and Bones приготовьтесь к столкновению с новыми соперниками, поскольку напряженность в Raging Tides растет", - говорится в примечаниях к патчу 1 сезона. Сразитесь со злобным Филиппом Ла Песте, "королем чумы", и его флотом моровой язвы".
Для придания смысла:
S&B: все механики порезаны и упрощены по сравнению с AC:BF.
Юбики: не смотрите, это игра-сервис, это другое.
Игроки: (твоя пикча)
Ну, давайте, благородные дамы и господа, делайте свои ставки, сколько времени пройдёт, прежде чем игра скуксится и Йобасофт с извинениями свернёт свою поддержку этого легендарного куска долгостроя с геймплеем из гoвна и палок (в прямом смысле, кстати).
Пожалуй подожду Skull and Bones 2 ...