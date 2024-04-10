Sky: Children of the Light вышла в Steam

Создатели из thatgamecompany запустили игру Sky: Children of the Light в раннем доступе в Steam на ПК. В честь этого события был представлен релизный трейлер, раскрывающий стилистику игры и её сказочный мир. В компьютерной версии улучшены визуальные эффекты, поддерживается высокое разрешение (включая 4К) и расширены возможности по настройке управления. Игроки на ПК получили доступ к совместной игре с пользователями других платформ и эксклюзивным бонусам, включая куб-компаньон из Portal. Также для всех игроков стал доступен набор Journey Pack, который ранее был эксклюзивом для PlayStation.

Полноценная версия Sky: Children of the Light уже доступна, она не уступает версиям с других платформ. В игре есть интеграция друзей, достижения и поддержка удалённой игры. В Sky в Steam играет более 2700 человек, но онлайн вряд ли достигнет показателей Palworld, так как фанатская база у этой сказочной MMORPG не такая большая.

Sky: Children of the Light — умиротворяющая MMO с открытым миром, в которой игроки становятся Детьми света и возвращают звёзды в созвездия. Игра вышла в 2019 году на мобильных устройствах, а позднее — на Nintendo Switch и PlayStation.