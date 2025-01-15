Smite 2 теперь доступна на условно-бесплатной основе

Hi-Rez Studios объявила, что MOBA SMITE 2 с видом от третьего лица теперь доступна на условно-бесплатной основе. Игра вышла из раннего доступа и открыта для всех пользователей на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

SMITE 2 стартовала в августе 2024 года в рамках раннего доступа. Доступ к игре ранее предоставлялся через покупку издания основателя. Проект от студии Titan Forge Games предлагает обновлённый опыт на графическом движке Unreal Engine 5. В бесплатную версию включены: