Авторы "Смуты" ответили на новые вопросы об игре

В своей группе ВКонтакте разработчики Смуты поделились новыми ответами на некоторые из вопросов игроков.

Так же разработчики прокомментировали содержимое слитого ранее геймплея, в том числе отсутствие мимики персонажей и озвучку:

Полный список вопросов и ответов:

Спойлер

— А будут ли предзаказы с разными плюшками?

— Ближе к выходу игры будет понятнее. По поводу плюшек — тоже будем решать несколько позже.



— Планируется ли в будущем порт на консоли?

— Помимо технического порта есть вопрос, как попасть в магазин, мы пока не готовы его решать. На старте будем фокусироваться на ПК.



— Будет ли в игре славянский фолк?

— По музыке пока нет окончательных решений.



— Как будет реализован игровой мир?

— В игре будут крупные локации, такие как Ярославль, Москва, Нижний Новгород. Игрок сможет пройти по сюжету, который развивался во вполне реальных городах. Второстепенные локации тоже будут.



— У вас будет стандартная система уровней, разделённых на главы, или же будут условные эпизоды?

— Мы скорее ближе к эпизодам с основными и дополнительными квестами, если говорить не о терминологии, а о содержании вопроса, но мы называем это «Актами».



— Будет ли в игре вероисповедание персонажа в качестве игрового параметра? Если подобное планируется, то каким образом вероисповедание сможет оказывать влияние на прохождение игры?

— Нет, на тот период смена вероисповедания - это огромная перемена социальной роли и стороны конфликта. Если подобное вводить в игру с тщательной и достоверной проработкой, а не как опцию ради опции, то придется делать другую ветку сюжета, а две игры в одной мы не потянем.



— Планируется ли в игре животный мир?

— Мы планируем, что в игре будут дикие животные, которые иногда смогут нападать на игрока.



— В интернете гуляет ролик с так называемым сливом геймплея Смуты. В нём нет анимации лиц, графика выглядит несовременной, а также персонажи озвучены непрофессиональными актерами. Что-то поменяется?

— То, что вы могли видеть на просторах интернета - это исключительно промежуточный технический билд, уже не отражающий текущее состояние проекта. Мимику мы еще пока не делали, но она будет. Технология готова, но там еще много настройки. Что до графики, то для технического билда на той стадии, направленного, например, на тестирование прохождения определенной части сюжета — это обычная история. Таким образом не тратятся драгоценные ресурсы и время разработчиков, ведь для таких задач не нужно много красивых пикселей — это избыточно. Озвучивание персонажей делали наши лучшие программисты. Такая озвучка также необходима для внутреннего тестирования продукта. Профессиональный дубляж будет выполняться в самом конце, когда уже не будет ничего меняться.



— Дадите ли вы поиграть демку Климу Жукову?

— Дадим, конечно!



— Будет ли в игре князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, которого в романе Загоскина Юрий Милославский встречает в Нижнем Новгороде?

— Как именного персонажа Дмитрия Мамстрюковича Черкасского мы не выводили. Хотя мы и расширили сюжет относительно романа Загоскина — общая канва сохраняется, но, если выводить прямо всех персонажей, то тут более одной игры придётся делать.



— Планируете ли вторую игру, например в сеттинге древней Руси XV века?

— Как доделаем Смуту, там и посмотрим. Сейчас сосредоточены на текущем проекте.



— Будут ли в боевой системе контратаки, парирование, добивания?

— Планируются. Работаем над этим.



— Будет ли в игре какая-то историческая база знаний или вики?

— В самой игре будет «Кодекс» — это когда вы в процессе игры набрели на исторический объект и по нему будет выкатываться историческая информация. Также мы сделаем «Смутопедию». Это будет база знаний в качестве одного из разделов нашего сайта.