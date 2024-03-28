Для "Смуты" изменили еще один образ, за который можно будет играть

Московская студия Cyberia Nova продолжает активно взаимодействовать с сообществом игроков в преддверии релиза амбициозной ролевой игры "Смута". В качестве доказательства этому отлично послужит еще один переделанный образ (игровой класс), который был изменен с учетом пожеланий пользователей. Разработчики улучшили внешний вид Наемника и подарили ему еще одно оружие, которое подчеркнет его уникальный игровой стиль.
Обновленная версия Наемника в "Смуте" теперь должна лучше соответствовать периоду России 17-го века, когда и разворачиваются действия игры. Среди главных изменений в образе можно заметить совершенно другой набор доспехов. Теперь персонаж будет использовать закрытую латную броню со шлемом, а его арсенал оружия пополнится еще одним видом: алебардой. Кроме мушкета и кацбальгера, Наемник сможет использовать алебарду. Как выглядела изначальная версия образа, вы можете увидеть ниже.
Стоит отметить, что это уже второй игровой класс в "Смуте", который подвергся изменениям. Ранее авторы проекта переработали Стрельца схожим образом.
Выход "Смуты" для ПК запланирован на 4 апреля в цифровом магазине VK Play.
Игра вот-вот выйдет, а они всё еще работают над образом? Нет сомнений что дорабатывать будут ещё и ещё, после релиза.
Как закончат, тогда поинтересуюсь, что у них получилось, а в бета-тестах без оплаты не участвую.
Как это без оплаты? Вам игру бесплатно никто не даст!
Они думают это спасет игру? Они хоть анимации ударов то этой алебарде сделали?
Забавно, но если сравнивать старые игры, с новыми, то никто никогда на анимации не жаловался. А сейчас прям обязан полный карт-бланш анимаций быть. Опять же пока оценивать игру рано до релиза, да, это тёмная лошадка, но это АА-проект
Время идет, аппетиты растут. Что еще сказать? Когда-то пс1 и гран туризмо с квадратными машинами был верхом мечтаний ребенка. А теперь и форза 5 не впечатляет =)
Не жаловались на анимации? Серьезно? Да постоянно жалуются. Из последних прям ярких моментов, анимация бега ГГ из Jedi Survivor. Люди может не сильно жаловались, но высказывали критику
Вот видишь) значит проблема не столько в продукте, сколько в самом потребителе) для АА-игры она очень даже хорошо выглядит на самом деле. Если бы разрабы сразу заявили что их ААА который порвет многие игры, то да, тут бы можно было устраивать дебош
Получше выглядит, богаче)
Неделя до релиза, а они классы перерабатывают. Надо было 1-го апреля выпускать.
Впрочем, я не будут откровенно хейтить игру. На релизе это будет, конечно, плохо (как, собственно и почти все нынешние игры на "релизе"), вопрос лишь в том, будут ли они доделывать игру и если будут, то может получиться хороший середняк.
Я понять вот чего не могу: у них один шаблон для лица всех персонажей или два шаблона?
Как заблокировать этот кал, чтоб не появлялось в новостях?
да лан самое веселье ж начнётся 4 апреля, когда выкатят этот "амбициозный продукт"
Судя по концепт артам за неделю до релиза шанс этого события крайне мал.
Аналогoвнетный.
У моделек вообще не русская внешность, какие-то европейцы мб))