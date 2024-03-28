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Смута 04.04.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.6 718 оценок

Для "Смуты" изменили еще один образ, за который можно будет играть

Gutsz
Новости

Московская студия Cyberia Nova продолжает активно взаимодействовать с сообществом игроков в преддверии релиза амбициозной ролевой игры "Смута". В качестве доказательства этому отлично послужит еще один переделанный образ (игровой класс), который был изменен с учетом пожеланий пользователей. Разработчики улучшили внешний вид Наемника и подарили ему еще одно оружие, которое подчеркнет его уникальный игровой стиль.

Обновленная версия Наемника в "Смуте" теперь должна лучше соответствовать периоду России 17-го века, когда и разворачиваются действия игры. Среди главных изменений в образе можно заметить совершенно другой набор доспехов. Теперь персонаж будет использовать закрытую латную броню со шлемом, а его арсенал оружия пополнится еще одним видом: алебардой. Кроме мушкета и кацбальгера, Наемник сможет использовать алебарду. Как выглядела изначальная версия образа, вы можете увидеть ниже.

Стоит отметить, что это уже второй игровой класс в "Смуте", который подвергся изменениям. Ранее авторы проекта переработали Стрельца схожим образом.

Выход "Смуты" для ПК запланирован на 4 апреля в цифровом магазине VK Play.

5
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Игра вот-вот выйдет, а они всё еще работают над образом? Нет сомнений что дорабатывать будут ещё и ещё, после релиза.

Как закончат, тогда поинтересуюсь, что у них получилось, а в бета-тестах без оплаты не участвую.

2
BluntZebulon

Как это без оплаты? Вам игру бесплатно никто не даст!

0
Raphtallia

Они думают это спасет игру? Они хоть анимации ударов то этой алебарде сделали?

0
darkMarshall

Забавно, но если сравнивать старые игры, с новыми, то никто никогда на анимации не жаловался. А сейчас прям обязан полный карт-бланш анимаций быть. Опять же пока оценивать игру рано до релиза, да, это тёмная лошадка, но это АА-проект

2
Raphtallia darkMarshall

Время идет, аппетиты растут. Что еще сказать? Когда-то пс1 и гран туризмо с квадратными машинами был верхом мечтаний ребенка. А теперь и форза 5 не впечатляет =)

2
PolGhost darkMarshall

Не жаловались на анимации? Серьезно? Да постоянно жалуются. Из последних прям ярких моментов, анимация бега ГГ из Jedi Survivor. Люди может не сильно жаловались, но высказывали критику

0
darkMarshall Raphtallia

Вот видишь) значит проблема не столько в продукте, сколько в самом потребителе) для АА-игры она очень даже хорошо выглядит на самом деле. Если бы разрабы сразу заявили что их ААА который порвет многие игры, то да, тут бы можно было устраивать дебош

3
TIMetal

Получше выглядит, богаче)

0
Кей Овальд

Неделя до релиза, а они классы перерабатывают. Надо было 1-го апреля выпускать.
Впрочем, я не будут откровенно хейтить игру. На релизе это будет, конечно, плохо (как, собственно и почти все нынешние игры на "релизе"), вопрос лишь в том, будут ли они доделывать игру и если будут, то может получиться хороший середняк.

0
Wing42

Я понять вот чего не могу: у них один шаблон для лица всех персонажей или два шаблона?

-1
GameSS

Как заблокировать этот кал, чтоб не появлялось в новостях?

-1
Great-heartedElio

да лан самое веселье ж начнётся 4 апреля, когда выкатят этот "амбициозный продукт"

1
da2dy Great-heartedElio

Судя по концепт артам за неделю до релиза шанс этого события крайне мал.

0
Миханик Шестеренкин Great-heartedElio

Аналогoвнетный.

0
Jarvis666

У моделек вообще не русская внешность, какие-то европейцы мб))

-2