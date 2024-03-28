Для "Смуты" изменили еще один образ, за который можно будет играть

Московская студия Cyberia Nova продолжает активно взаимодействовать с сообществом игроков в преддверии релиза амбициозной ролевой игры "Смута". В качестве доказательства этому отлично послужит еще один переделанный образ (игровой класс), который был изменен с учетом пожеланий пользователей. Разработчики улучшили внешний вид Наемника и подарили ему еще одно оружие, которое подчеркнет его уникальный игровой стиль.

Обновленная версия Наемника в "Смуте" теперь должна лучше соответствовать периоду России 17-го века, когда и разворачиваются действия игры. Среди главных изменений в образе можно заметить совершенно другой набор доспехов. Теперь персонаж будет использовать закрытую латную броню со шлемом, а его арсенал оружия пополнится еще одним видом: алебардой. Кроме мушкета и кацбальгера, Наемник сможет использовать алебарду. Как выглядела изначальная версия образа, вы можете увидеть ниже.

Стоит отметить, что это уже второй игровой класс в "Смуте", который подвергся изменениям. Ранее авторы проекта переработали Стрельца схожим образом.

Выход "Смуты" для ПК запланирован на 4 апреля в цифровом магазине VK Play.