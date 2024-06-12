Для "Смуты" вышел новый патч - игра получила скидку

Российская студия Cyberia Nova выпустила обновление 1.0.7 для «Смуты». В честь празднования Дня России игра также получила скидку 20%, поэтому сейчас RPG можно приобрести всего за 1612 рублей на площадке VK Play. Акция действует до 19 июня 2024-го.
Патч 1.0.7 усовершенствовал стелс и боевую систему, а также исправил связанные с графикой, звуком и квестами баги. В «Смуте» улучшили эффект пламени костров, добавили возможность поставить блок после атаки, устранили проблемы с сохранениями и реализовали механику «шестое чувство» у NPC. С полным списком изменений обновления можно ознакомиться по ссылке.
Некоторые детали патча 1.0.7:
- Добавлена реакция NPC на обнаруженные трупы.
- Клиент игры больше не закрывается после загрузки сохранений.
- Исправлен баг, из-за которого геймеры могли вставить обереги и артефакты в несоответствующие слоты.
- Устранена ошибка в задании «Узнать казаков», из-за которой главного героя телепортировало из Казацкого лагеря к трактиру после диалога с Аленой.
- Диалог с Пожарским больше не прерывается в квесте «Важные новости».
- Исправлен баг, из-за которого модели NPC проходили сквозь текстуры объектов.
- Устранена проблема с некорректной реакцией мирных NPC на сражения в локации «Москва, Белый город».
Предыдущий патч для «Смуты» вышел 29 мая. В нем улучшили парирования, блоки и реплики NPC, а еще добавили визуальное оформление для смены дня и ночи.
Молодцы, работают =)
Еще бы игру нормальную выпустили
Нормальная игра в сделку не входила.
И это всё? Капец они медленно работают.
Жаль на трекерах не обновляют версию. Интересно сравнить через год, как этот кусок бага заработает.
В смысле не обновляют, ещё как обновляют
И на каком сайте лежит версия от 1.0.6?
https://byruthub.org/35129-smuta.html