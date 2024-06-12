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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.1 1 646 оценок

Для "Смуты" вышел новый патч - игра получила скидку

Simple Jack
Новости

Российская студия Cyberia Nova выпустила обновление 1.0.7 для «Смуты». В честь празднования Дня России игра также получила скидку 20%, поэтому сейчас RPG можно приобрести всего за 1612 рублей на площадке VK Play. Акция действует до 19 июня 2024-го.

Патч 1.0.7 усовершенствовал стелс и боевую систему, а также исправил связанные с графикой, звуком и квестами баги. В «Смуте» улучшили эффект пламени костров, добавили возможность поставить блок после атаки, устранили проблемы с сохранениями и реализовали механику «шестое чувство» у NPC. С полным списком изменений обновления можно ознакомиться по ссылке.

Некоторые детали патча 1.0.7:

  • Добавлена реакция NPC на обнаруженные трупы.
  • Клиент игры больше не закрывается после загрузки сохранений.
  • Исправлен баг, из-за которого геймеры могли вставить обереги и артефакты в несоответствующие слоты.
  • Устранена ошибка в задании «Узнать казаков», из-за которой главного героя телепортировало из Казацкого лагеря к трактиру после диалога с Аленой.
  • Диалог с Пожарским больше не прерывается в квесте «Важные новости».
  • Исправлен баг, из-за которого модели NPC проходили сквозь текстуры объектов.
  • Устранена проблема с некорректной реакцией мирных NPC на сражения в локации «Москва, Белый город».

Предыдущий патч для «Смуты» вышел 29 мая. В нем улучшили парирования, блоки и реплики NPC, а еще добавили визуальное оформление для смены дня и ночи.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Samuil84

Молодцы, работают =)

3
Без негатива

Еще бы игру нормальную выпустили

0
WittyOrvilleton Без негатива

Нормальная игра в сделку не входила.

0
bysaturn

И это всё? Капец они медленно работают.

0
The Ryan

Жаль на трекерах не обновляют версию. Интересно сравнить через год, как этот кусок бага заработает.

-4
Левчик5

В смысле не обновляют, ещё как обновляют

1
The Ryan Левчик5

И на каком сайте лежит версия от 1.0.6?

1
макс 1111 The Ryan

https://byruthub.org/35129-smuta.html

0
Oscilograf
-5