Смута 2024 г.
6 183 оценки

Игра существует? - Слито целых 18 минут игрового процесса RPG Смута

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4efy
Новости

На момент анонса отечественная RPG под названием Смута навела немало шума и вызвала весьма противоречивые мнения у игрового сообщества: кто-то порадовался за наш игропром, а кто-то даже не поверил, что игра существует и ей занимаются.

Один из пользователей портала DTF Sergey (GoodWin) Fedorcov написал целый обзор и приложил к нему 18 минут игрового процесса игры. Ему удалось поиграть в пре-альфа билд и посмотреть немало механик и в целом геймплей Смуты. Тут мы можем взглянуть целую “тучу” диалогов, смену дня и ночи, стелс, а также на небольшое количество сражений.

По словам Сергея, в игре уже готова сюжетная часть с диалогами и открытый мир, по которому можно погулять и полюбоваться видами. Однако пока он пустой, что вовсе не странно, ведь мы говорим о пре-альфа версии. Касаемо какой-то прогрессии, то в данном билде доступна лишь “заглушка” с деревом прокачки, однако апгрейднуть и опробовать скиллы не получится. Оружия пока тоже немного: в распоряжение игрока попало метательный и ударный топор, а также щит. Кроме того, персонаж может не только атаковать и блокировать удары, но и уклоняться.

Касаемо графической составляющей, озвучки, музыкального сопровождения и анимации вы можете сделать выводы сами, посмотрев слитый геймплей. Единственное, на что стоит сделать скидку (повторюсь) - видеоролик записан на базе пре-альфа билда.

Способ получения данного билда вызывает вопросы, так как сам автор материала рассказал историю о приобретении ноутбука, на котором хранился билд “для инвесторов, от марта 2023 года”. Невероятная невнимательность инвесторов, продающих ноутбуки на Avito, или странный способ пиара? Узнаем не раньше конца следующего года.

Индустрия Слухи
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Комментарии: 34
Ваш комментарий
V.E.G.A.S. pro tuner

Шутки шутками, а если они реально нормально возьмутся за игру, то может что-то адекватное получиться

23
Spillik

Твой комментарий, да под каждый пост о любой игре. Уф, может и больше плюсиков получил бы

-8
luVol

В эту игру реально слабо верилось. Все же бюджет у игры малый, а замашки на отечественный ведьмак 3 были. Пока черновая версия игры в плане анимаций боя напоминает готику. В принципе не так все плохо, если они их улучшат и расширят, но вот это студия не мандфиш и боюсь оптимизации уровня атомного сердца мы врядли увидим. Все равно будем следить интересно что из этого выйдет по

6
МАХАН МАХАНОВИЧ

Шутка здесь только про покупку ноутбука и неожиданного билда на нем

3
Serkovic

Выглядит очень неплохо, ждем

11
BORGER390

Диалоги выглядят шикарно, прикольный славянский говор. А вот боевку видно что еще и не начинали делать. Появляются надежды, что что-то да получится

8
Slayer_v

"прикольный славянский говор" это шутка такая?) Тут клюква расцветает, и к языку времен Смуты, да и славянам, оно имеет лишь отдаленное отношение)

-1
SpacePRedator014

Ну, это может быть специальный слив, ибо, они показали по факту что игра существует и какая-то часть работы проделана, что не может не радовать, будем ждать дальнейших новостей, хотя бы понятно стало что это не фейк, после Atomic Heart, есть надежда что выйдет если не отличный игра, то хотя бы хорошая.

7
vzglydizugla

Не факт. Вспомним Волкодава. Хотя окружение и было вполне годным.

0
Balor4eg

Мне кажется гг похож на П3 из Атомика.

2
TIMetal

Ну хотя бы это не отрендэреные ролики геймплея, как нам показывали в The Day Before. Тут видна реальная картинка игры. И в общем для пре-альфа нормально выглядит.

2
HandsomeRed

Кстати интересно, покажут как Романовы в кремле с интервентами сидели? Семибоярщину и прочие политические интересности...Или как на потеху повесили трёхлетнего царевича. Или всё в стиле Детей против Волшебников?

1
МАХАН МАХАНОВИЧ
Способ получения данного билда вызывает вопросы, так как сам автор материала рассказал историю о приобретении ноутбука, на котором хранился билд “для инвесторов, от марта 2023 года”. Невероятная невнимательность инвесторов, продающих ноутбуки на Avito, или странный способ пиара? Узнаем не раньше конца следующего года.

Мне вот интересно, в японии(с их шизонутостью) есть такие способы продвижения? На атомике стим блокировали, здесь неожиданно вот так все закручено.

0
r0b0tf00t

походос у гг богатырский, тупо на яйцах катится.

0
Artery Kaulitz

Огорчает больше то, что она скорее всего тоже станет "эксклюзивом" VK Play

0
L1no

Это даже не альфа, наброски для привлечения инвестиций. Очень жду, даже очень интересует проект, после Kingdom Come: Deliverance очень нравится такая тематика

0
Andrei YP

Неплохо для начала! Молодцы, работают над игрой.

Я не пойму, почему кто-то сомневался, что работа над игрой ведётся? Ведь на "Навигаторе игрового мира" ещё в марте было выложено интервью с разработчиками игры. Странно, что то видео ни кто сюда на playground не выложил...

0
KILLJ0YS

Помню как страшно выглядела Kingdom Come: Deliverance на Альфе, но я тогда поверил разрабам и вложился, получилась отличная игра, надеюсь у наших то же получится)

0
BDmitriy

Выглядит симпатично

-1
Эдик Писюкович

Нормально у щеневмерликов сраки порвало

-1
HandsomeRed

Озвучка от гоблача должна быть

-3
Лунамария

Как же стрёмно эта Смута выглядит. Боже, спаси и сохрани...

-3
Dr_Shtopor

Да конечно PR. Чисто чтобы убедить общественность в том, что игра, ну, существует. Ну и из инфополя чтобы не пропадать.
Дааа, озвучка, конечно, м-дааа... Что у нас за напасть такая - вроде технологии кое-как освоили, а с озвучкой почти везде беда. Ну и боёвка выглядит как в "играх" по Меченосцу и Бой с Тенью.

-7
Lodnar
с озвучкой почти везде беда.

Там озвучка, скорее всего, просто как заглушка идёт. Чуть ли не половина персонажей озвучена одним и тем же человеком.

5
mongol312

я. как мультиязычный человек(знаю монгольский, казахский,киргизский и узбекский, русский, разумеется) - скажу: русская озвучка в играх и фильмах сильнейшие в мире, если не самые сильные.

0
Dr_Shtopor mongol312

Когда над ней работают - определённо да.

Но чаще всего озвучка, а особенно - переозвучка совершенно халтурные. Постоянные то переигрывания, то недоигрывания, то "врубания гномика", то ещё что-то...

0
Dr_Shtopor Lodnar

Вполне возможно что и так. Потому что пока звучит как невообразимая халтура.

0
Sir Walter

Ну и калич для калоедов)

-7
Extor Menoger

Озвучка...Ну вы поняли

-8
vzglydizugla

Какое же гумно ты смотришь, извращенец.

0
VIONICK08

что за параша?)

-8
Тирал

Игра в которой пропаганды величия будет выше крыши)

-5
PitiableScorpion

машина "Маруся" с многомиллионным гос.вложением

-11
h1fter

Выглядит как игра от создателей игры про Папича,разве что собраная из платных,а не бесплатных ассетов

-16