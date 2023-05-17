Игра существует? - Слито целых 18 минут игрового процесса RPG Смута ©

На момент анонса отечественная RPG под названием Смута навела немало шума и вызвала весьма противоречивые мнения у игрового сообщества: кто-то порадовался за наш игропром, а кто-то даже не поверил, что игра существует и ей занимаются.

Один из пользователей портала DTF Sergey (GoodWin) Fedorcov написал целый обзор и приложил к нему 18 минут игрового процесса игры. Ему удалось поиграть в пре-альфа билд и посмотреть немало механик и в целом геймплей Смуты. Тут мы можем взглянуть целую “тучу” диалогов, смену дня и ночи, стелс, а также на небольшое количество сражений.

По словам Сергея, в игре уже готова сюжетная часть с диалогами и открытый мир, по которому можно погулять и полюбоваться видами. Однако пока он пустой, что вовсе не странно, ведь мы говорим о пре-альфа версии. Касаемо какой-то прогрессии, то в данном билде доступна лишь “заглушка” с деревом прокачки, однако апгрейднуть и опробовать скиллы не получится. Оружия пока тоже немного: в распоряжение игрока попало метательный и ударный топор, а также щит. Кроме того, персонаж может не только атаковать и блокировать удары, но и уклоняться.

Касаемо графической составляющей, озвучки, музыкального сопровождения и анимации вы можете сделать выводы сами, посмотрев слитый геймплей. Единственное, на что стоит сделать скидку (повторюсь) - видеоролик записан на базе пре-альфа билда.

Способ получения данного билда вызывает вопросы, так как сам автор материала рассказал историю о приобретении ноутбука, на котором хранился билд “для инвесторов, от марта 2023 года”. Невероятная невнимательность инвесторов, продающих ноутбуки на Avito, или странный способ пиара? Узнаем не раньше конца следующего года.