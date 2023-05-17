Игра существует? - Слито целых 18 минут игрового процесса RPG Смута

На момент анонса отечественная RPG под названием Смута навела немало шума и вызвала весьма противоречивые мнения у игрового сообщества: кто-то порадовался за наш игропром, а кто-то даже не поверил, что игра существует и ей занимаются.
Один из пользователей портала DTF Sergey (GoodWin) Fedorcov написал целый обзор и приложил к нему 18 минут игрового процесса игры. Ему удалось поиграть в пре-альфа билд и посмотреть немало механик и в целом геймплей Смуты. Тут мы можем взглянуть целую “тучу” диалогов, смену дня и ночи, стелс, а также на небольшое количество сражений.
По словам Сергея, в игре уже готова сюжетная часть с диалогами и открытый мир, по которому можно погулять и полюбоваться видами. Однако пока он пустой, что вовсе не странно, ведь мы говорим о пре-альфа версии. Касаемо какой-то прогрессии, то в данном билде доступна лишь “заглушка” с деревом прокачки, однако апгрейднуть и опробовать скиллы не получится. Оружия пока тоже немного: в распоряжение игрока попало метательный и ударный топор, а также щит. Кроме того, персонаж может не только атаковать и блокировать удары, но и уклоняться.
Касаемо графической составляющей, озвучки, музыкального сопровождения и анимации вы можете сделать выводы сами, посмотрев слитый геймплей. Единственное, на что стоит сделать скидку (повторюсь) - видеоролик записан на базе пре-альфа билда.
Способ получения данного билда вызывает вопросы, так как сам автор материала рассказал историю о приобретении ноутбука, на котором хранился билд “для инвесторов, от марта 2023 года”. Невероятная невнимательность инвесторов, продающих ноутбуки на Avito, или странный способ пиара? Узнаем не раньше конца следующего года.
Шутки шутками, а если они реально нормально возьмутся за игру, то может что-то адекватное получиться
Твой комментарий, да под каждый пост о любой игре. Уф, может и больше плюсиков получил бы
В эту игру реально слабо верилось. Все же бюджет у игры малый, а замашки на отечественный ведьмак 3 были. Пока черновая версия игры в плане анимаций боя напоминает готику. В принципе не так все плохо, если они их улучшат и расширят, но вот это студия не мандфиш и боюсь оптимизации уровня атомного сердца мы врядли увидим. Все равно будем следить интересно что из этого выйдет по
Шутка здесь только про покупку ноутбука и неожиданного билда на нем
Выглядит очень неплохо, ждем
Диалоги выглядят шикарно, прикольный славянский говор. А вот боевку видно что еще и не начинали делать. Появляются надежды, что что-то да получится
"прикольный славянский говор" это шутка такая?) Тут клюква расцветает, и к языку времен Смуты, да и славянам, оно имеет лишь отдаленное отношение)
Ну, это может быть специальный слив, ибо, они показали по факту что игра существует и какая-то часть работы проделана, что не может не радовать, будем ждать дальнейших новостей, хотя бы понятно стало что это не фейк, после Atomic Heart, есть надежда что выйдет если не отличный игра, то хотя бы хорошая.
Не факт. Вспомним Волкодава. Хотя окружение и было вполне годным.
Мне кажется гг похож на П3 из Атомика.
Ну хотя бы это не отрендэреные ролики геймплея, как нам показывали в The Day Before. Тут видна реальная картинка игры. И в общем для пре-альфа нормально выглядит.
Кстати интересно, покажут как Романовы в кремле с интервентами сидели? Семибоярщину и прочие политические интересности...Или как на потеху повесили трёхлетнего царевича. Или всё в стиле Детей против Волшебников?
Мне вот интересно, в японии(с их шизонутостью) есть такие способы продвижения? На атомике стим блокировали, здесь неожиданно вот так все закручено.
походос у гг богатырский, тупо на яйцах катится.
Огорчает больше то, что она скорее всего тоже станет "эксклюзивом" VK Play
Это даже не альфа, наброски для привлечения инвестиций. Очень жду, даже очень интересует проект, после Kingdom Come: Deliverance очень нравится такая тематика
Неплохо для начала! Молодцы, работают над игрой.
Я не пойму, почему кто-то сомневался, что работа над игрой ведётся? Ведь на "Навигаторе игрового мира" ещё в марте было выложено интервью с разработчиками игры. Странно, что то видео ни кто сюда на playground не выложил...
Помню как страшно выглядела Kingdom Come: Deliverance на Альфе, но я тогда поверил разрабам и вложился, получилась отличная игра, надеюсь у наших то же получится)
Выглядит симпатично
Нормально у щеневмерликов сраки порвало
Озвучка от гоблача должна быть
Как же стрёмно эта Смута выглядит. Боже, спаси и сохрани...
Да конечно PR. Чисто чтобы убедить общественность в том, что игра, ну, существует. Ну и из инфополя чтобы не пропадать.
Дааа, озвучка, конечно, м-дааа... Что у нас за напасть такая - вроде технологии кое-как освоили, а с озвучкой почти везде беда. Ну и боёвка выглядит как в "играх" по Меченосцу и Бой с Тенью.
Там озвучка, скорее всего, просто как заглушка идёт. Чуть ли не половина персонажей озвучена одним и тем же человеком.
я. как мультиязычный человек(знаю монгольский, казахский,киргизский и узбекский, русский, разумеется) - скажу: русская озвучка в играх и фильмах сильнейшие в мире, если не самые сильные.
Когда над ней работают - определённо да.
Но чаще всего озвучка, а особенно - переозвучка совершенно халтурные. Постоянные то переигрывания, то недоигрывания, то "врубания гномика", то ещё что-то...
Вполне возможно что и так. Потому что пока звучит как невообразимая халтура.
Ну и калич для калоедов)
Озвучка...Ну вы поняли
Какое же гумно ты смотришь, извращенец.
что за параша?)
Игра в которой пропаганды величия будет выше крыши)
машина "Маруся" с многомиллионным гос.вложением
Выглядит как игра от создателей игры про Папича,разве что собраная из платных,а не бесплатных ассетов