Опубликован первый дневник разработчиков отечественной ролевой игры "Смута"

Российская студия Cyberia Nova с прошлого года активно занимается созданием первой отечественной крупнобюджетный RPG под названием "Смута". Проект обещает погрузить игроков в Смутное время начала 17 века и рассказать необычную историю о боярине, которому удается принять участие в самые важных событиях истории того периода. После продолжительного молчания создатели амбициозной ролевой игры решили рассказать подробнее об игре в первом дневнике разработчиков.
Первый дневник разработчиков в Cyberia Nova решили посвятить исторической основе игры. К участию в производстве были привлечены различные исторические консультанты, которые помогают в точности воссоздать эпоху 17 века. Историки помогают разработчикам перенести быт народа того времени, включая их культурные аспекты и множество исторических деталей. В этом ролике авторы "Смуты" постарались описать направление своего проекта, который во многом будет опираться на исторические моменты.
Ролевой экшен "Смута" создается для ПК и позднее может добраться до консолей.
Классно! Хорошо, что с таким старанием подходят к разработке. Свою страницу в ВК создали еще, для общения с игроками. Правильные шаги.
Если честно, когда смотрел слитый билд, то осталось какое-то двоякое впечатление. Но увидев сейчас пару геймплейных кадров, был слегка шокирован! Весьма интересно и обнадеживающе)
Оно живое
Если игра не будет разрабатываться по секретным документам, то может выйти годнота
А были сомнения?
Они и сейчас есть
Тссс... тихо-тихо..... не спугни его....Оно вроде бы движется, хочется пощупать
В Atomic Heart тоже были сомнения?