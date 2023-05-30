Опубликован первый дневник разработчиков отечественной ролевой игры "Смута" ©

Российская студия Cyberia Nova с прошлого года активно занимается созданием первой отечественной крупнобюджетный RPG под названием "Смута". Проект обещает погрузить игроков в Смутное время начала 17 века и рассказать необычную историю о боярине, которому удается принять участие в самые важных событиях истории того периода. После продолжительного молчания создатели амбициозной ролевой игры решили рассказать подробнее об игре в первом дневнике разработчиков.

Первый дневник разработчиков в Cyberia Nova решили посвятить исторической основе игры. К участию в производстве были привлечены различные исторические консультанты, которые помогают в точности воссоздать эпоху 17 века. Историки помогают разработчикам перенести быт народа того времени, включая их культурные аспекты и множество исторических деталей. В этом ролике авторы "Смуты" постарались описать направление своего проекта, который во многом будет опираться на исторические моменты.

Ролевой экшен "Смута" создается для ПК и позднее может добраться до консолей.