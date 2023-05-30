Смута 2024 г.
6.1 223 оценки

Опубликован первый дневник разработчиков отечественной ролевой игры "Смута"

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Gutsz
Новости

Российская студия Cyberia Nova с прошлого года активно занимается созданием первой отечественной крупнобюджетный RPG под названием "Смута". Проект обещает погрузить игроков в Смутное время начала 17 века и рассказать необычную историю о боярине, которому удается принять участие в самые важных событиях истории того периода. После продолжительного молчания создатели амбициозной ролевой игры решили рассказать подробнее об игре в первом дневнике разработчиков.

Первый дневник разработчиков в Cyberia Nova решили посвятить исторической основе игры. К участию в производстве были привлечены различные исторические консультанты, которые помогают в точности воссоздать эпоху 17 века. Историки помогают разработчикам перенести быт народа того времени, включая их культурные аспекты и множество исторических деталей. В этом ролике авторы "Смуты" постарались описать направление своего проекта, который во многом будет опираться на исторические моменты.

Ролевой экшен "Смута" создается для ПК и позднее может добраться до консолей.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Fiesta02

Классно! Хорошо, что с таким старанием подходят к разработке. Свою страницу в ВК создали еще, для общения с игроками. Правильные шаги.

8
MаD

Если честно, когда смотрел слитый билд, то осталось какое-то двоякое впечатление. Но увидев сейчас пару геймплейных кадров, был слегка шокирован! Весьма интересно и обнадеживающе)

2
Sogiking

Оно живое

1
HellowRainbow

Если игра не будет разрабатываться по секретным документам, то может выйти годнота

1
0ncnjqybr

А были сомнения?

3
Sneaky Pete 0ncnjqybr

Они и сейчас есть

-1
theCrow333

Тссс... тихо-тихо..... не спугни его....Оно вроде бы движется, хочется пощупать

2
0ncnjqybr Sneaky Pete

В Atomic Heart тоже были сомнения?

0