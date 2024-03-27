Отечественная ролевая игра "Смута" может скоро оказаться на торрентах

До релиза масштабной ролевой игры "Смута" от Cyberia Nova остается еще ровно неделя. Игроков ждет уникальное приключение по России 17-го века с множеством исторических личностей и событий. К сожалению, релиз может быть омрачен серьезной утечкой. Пользователь в социальных сетях угрожает опубликовать на торренты фактически завершенную сборку игры, таким образом её можно будет пройти бесплатно любому желающему задолго до релиза.

О вероятности утечки играбельной версии "Смуты" заявил Богдан Панюшкин через сообщения во Вконтакте. Пользователь утверждает, что у него есть доступ к ранней сборке игры, которая предоставлялась тестировщикам некоторое время назад. По его словам, это фактически завершенная версия игры со всеми работающими механиками, которую можно пройти от начала и до конца.

Как отмечает пользователь, сборка "Смуты" для тестировщиков была "сломанной", поэтому ему пришлось самостоятельно чинить её, чтобы сделать играбельной для всех. Он обещает опубликовать раннюю версию игры на торренты в ближайшие 24 часа. При этом он ожидает, что релизная версия будет мало чем отличаться от этой и не содержит никаких методов защиты, поэтому все равно окажется на торрентах.