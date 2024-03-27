Отечественная ролевая игра "Смута" может скоро оказаться на торрентах

До релиза масштабной ролевой игры "Смута" от Cyberia Nova остается еще ровно неделя. Игроков ждет уникальное приключение по России 17-го века с множеством исторических личностей и событий. К сожалению, релиз может быть омрачен серьезной утечкой. Пользователь в социальных сетях угрожает опубликовать на торренты фактически завершенную сборку игры, таким образом её можно будет пройти бесплатно любому желающему задолго до релиза.
О вероятности утечки играбельной версии "Смуты" заявил Богдан Панюшкин через сообщения во Вконтакте. Пользователь утверждает, что у него есть доступ к ранней сборке игры, которая предоставлялась тестировщикам некоторое время назад. По его словам, это фактически завершенная версия игры со всеми работающими механиками, которую можно пройти от начала и до конца.
Как отмечает пользователь, сборка "Смуты" для тестировщиков была "сломанной", поэтому ему пришлось самостоятельно чинить её, чтобы сделать играбельной для всех. Он обещает опубликовать раннюю версию игры на торренты в ближайшие 24 часа. При этом он ожидает, что релизная версия будет мало чем отличаться от этой и не содержит никаких методов защиты, поэтому все равно окажется на торрентах.
Разработчики понимают, что игра на релизе скорее всего окажется провалом и готовят заранее объяснения, что "игра не провал, просто ее все на торрентах качали"?)
тут такое дело там билд 0.5 уже слитый есть слитый еще в мае 23
Оооо нееееет! Каково же будет удивление заказчика, когда в это поделие даже бесплатно играть желающих не найдётся!
А они разве могут поставить Denuvo?) Или может кто-то думает,что это повысит продажи и жалкие предзаказы? Игре достаточно быть качественной,чтобы продаваться,но это очень вряд ли.) Склоняюсь к версии о том,что разработчики себе соломку подстилают для релиза,готовят оправдание заранее.)
он там сразу свой домашний адрес указал?
Учитывая, что деньги на эту игру выделял ИРИ, за нее мы все уже заплатили.
Даже Клим Саныч на превью возмущён
думал мне показалось, а нет)
Судя по тому, что до сих пор показывали в геймплейных роликах, играть в это не хочется даже забесплатно.
вспомнились игры по Тарасу Бульбе
а так вот че денюву то убрали из проколола канистры, наверно теперь смута будет под защитой!
Всегда удивляли "гении" которые заранее говорят о своих преступных махинациях. Счастье любит тишину.
ДА и кому она сейчас нужна когда есть Dragon's Dogma 2
Мне, люблю историю. Понимаю, что игра может оказаться лютым куском кода, но всё равно хотелось бы поддержать
И Ведьмак 3.
Ну круто. Надеюсь ты в ней найдёшь то что ищешь
Хм... Решили пойти по пути Атомика?
Если игра будет достойной и интересной её и так купят поиграя даже на зелёном стиме. Согласен не все такие добрые, но честных людей не мало. А вот если будет мусор очередной, то и так и надо разрабам.
А что после представленного геймплея остались сомнения что это не мусор?
Надежда умирает последней 😁
Всё так плохо?
ничего себе, не как сырой дев билд атомика
За денюжки никому не нужна, вот и сливают.
На, что он надеется. С такой рекламой его заметут в считанные часы.
Да неужели ))))))
че за вброс, не нашел нигде источник, прикольно постить прошлогоднюю новость приправив своими фантазиями, старый билд уже на трекере целый год валяется
Ради ознакомления само то, ибо игра доверия не вызывает судя по рекламной компании.
Разрабы смуты решили повторить за mundfish, дабы придать хайпа своему проекту.
на кол!
масштабной ролевой игры
уникальное приключение по России 17-го века с множеством исторических личностей и событий
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лови минус
Кто-то, где-то на#обует. Но вот где? И знаю, что на#обуют.
а вообщет π♪раз такое делать
Судя по версии с тестирования игра шляпа полная и никогда она не будет доделана в нечто высокого качества. Ну как шляпа. Просто посредственный продукт. Не хлам, но никакого интереса не вызывает. Да это было понятно уже по поведению разрабов) сравните с атомиком и пионером политику )
Ну шо там, Ведьмаку 3 уже таки нужно напрячься, заявляли же, что порвут?) или нет?)
А, т.е. игра уже почти релизнулась и вот эта блевота, которую они напоказывали за эти годы это по их мнению отличное качество? В кустах болванчик застревает.
Каким моральным уродом нужно быть, чтобы такое вот делать? Сначала такие персонажи везде орут да ноют, что отечественный игропром ничем толковым не занят, все плохо и т.д. и т.п. Появляются ребята, которые реально стараются сделать качественный и необычный проект. Но вместо того, чтобы их поддержать, появляется какой-нибудь очередной "умник", который просто берет результат чужого труда и вываливает на торренты, да еще и до релиза... Позорище.
Напоминает историю с Half-Life 2, когда какой-то похожий "гений" увел альфа-версию и слил в сеть. У Valve тогда едва руки не опустились вообще доделывать игру, но, слава Богу, справились и сделали в итоге шедевр. Но принесло ли радости хоть кому-то то, что тот чел слил билд в сеть? Да никому - и ему в том числе, я уверен.
Так качества же и нет
Полностью согласен. Пусть Смута, конечно, качеством и не блещет, но с чего-то же начинать нужно. У многих ныне успешных разработчиков десятки провальных проектов за спиной. У нас жалуются на то, что отечественный игропром не развивается и не рождает достойных игр, а когда кто-то пытается что-то сделать, то те же люди в числе первых изливают тонны желчи и душат все инициативы. Как бы там ни было, но сливщик — натуральный мудaк. Ведь игре на пользу такое явно не пойдёт, зато разрабам Смуты это выльется в финансовые проблемы, из-за которых они могут уйти из геймдева. Может, их следующий проект мог бы выстрелить. Поэтому если мы хотим поднять наш геймдев с колен, нужно поддерживать наших разработчиков, потому что только мы можем это сделать.
Качественный и необычный проект.......Сколько Тебе заплатили за защиту этого недоразумения ?
Не несите чушь.