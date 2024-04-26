Разработчики "Смуты" рассказали о модах, обновлениях и планах на продолжение

Продюсер «Смуты» Андрей Белов ответил на вопросы фанатов в рамках проведенного во «ВКонтакте» стрима. Он рассказал о планах по развитию игры, ближайших патчах и показал крупное обновление для образовательного модуля «Смутное время».
В рамках образовательного модуля игроки смогут попутешествовать по локациям и послушать исторические лекции о быте того времени. После этого нужно будет сдать экзамен, который принимает персонаж Клима Жукова.
Сейчас авторы активно работают над ошибками. Технические специалисты уже выпустили три хотфикса, которые исправляют ряд проблем, найденных с помощью отчетов игроков. Авторам пришло уже больше 1000 репортов.
Но в планах у Cyberia Nova не только хотфиксы, но и большие обновления. В них улучшат боевую систему, диалоги, стелс и прогрессию. А вот бои на лошадях, о которых нередко спрашивают игроки, добавлять не планируют. Если они когда-нибудь и появятся, то только в продолжении «Смуты» или каких-то других проектах.
Игру будут поддерживать еще как минимум год, а потом все будет зависеть от интереса игроков. Над ближайшими обновлениями работает основное ядро команды «Смуты».
Разработчики уже задумываются о том, чтобы в том или ином виде продолжить историю «Смуты» и рассказать о событиях, которые произошли после конца игры. Работа уже ведется, но авторы пока не готовы назвать какие-либо даты.
Отдельно Андрей Белов высказался о пользовательских модах. В «Смуте» нет и не планируется инструментария для создания фанатских расширений. Однако Cyberia Nova не собирается как-то мешать умельцам, которые хотят распространять собственные модификации для игры, созданные любыми доступными методами.
Не вопрос делайте продолжение но больше не стоит обманывать людей . А то по ушам проехались создавая первую часть а в итоге игра оказалась обычной исторической игрой без гемплея и много другого что присутствует в современных играх .
При создании говорите четко что ваша игра будет историческим рассказом созданным на реальных событиях и в ней будут добавлены боевки , гемплея крафта и прочего в игре не будет , тогда и народ будет понимать что это за продукт и столько негатива в адрес Смуты не будет литься .
А кого они обманули и как? Фанатов Atomic Heart, которые поверили в отечественную игровую индустрию, несмотря на факты и сдравый смысл?
больше поражает "ну че вы это первая их игра" "ну че вы они еще научатся" "ну че вы бюджет маленький был" прям как с управленцами дегенератами "ну че вы он только первый год на должности, научится(на следующий банкротство)".
А о возвращении налогов гражданам они ничего не сказали?)))
Ты очень беспокоишься за налоги, я вижу. Твоих налогов потрачено примерно 3 (три) цента, то есть почти три рубля. Я бы тебе лично возместил твои безумные траты, но три рубля мне стыдно даже нищему подать.
"а потом все будет зависеть от интереса игроков"
разве он не стал нулевым уже 4 апреля?
🤣🤣🤣🤣 продолжение они гонят
единственное, что могло бы спасти жизнь проекту
Этому хламу никакие моды не помогут
Нюд мод гг))