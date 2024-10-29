"Смута" получит масштабное обновление с новой озвучкой в День народного единства

Разработчики «Смуты» объявили о скором выходе крупного обновления. Авторы обещают порадовать игроков новой озвучкой уже 4 ноября, аккурат в День народного единства.
Студия «Сайберия Нова» не сидела сложа руки все семь месяцев после релиза. При поддержке ИРИ команда воплотила в жизнь своё главное обещание — создать современный визуальный образ Смутного времени. Впрочем, на этом разработчики решили не останавливаться и внимательно прислушались к пожеланиям сообщества.
Если верить создателям игры, то «Смута» заметно преобразилась. С одной стороны, графика стала куда привлекательнее, а с другой — производительность ощутимо выросла. К тому же боевая система претерпела капитальные изменения: схватки стали динамичнее, а противники, особенно боссы, обзавелись более умным ИИ. Теперь на высокой сложности придётся как следует поломать голову над тактикой.
Порадует игроков и переработанный геймплей. Перемещение персонажа стало заметно удобнее, а неприятных сюрпризов поубавилось. Любителям стелса тоже будет проще — миссии со скрытным прохождением стали понятнее. Да и дистанционные бои теперь выглядят куда реалистичнее, особенно после корректировки дальности атак и перенастройки схваток с животными.
А вот сюжетную составляющую разработчики основательно «причесали» — убрали всё лишнее и занудное, сделав повествование более логичным. Вдобавок подтянули качество диалогов и поправили субтитры. Ну а главной изюминкой обновления, пожалуй, станет новая озвучка основных персонажей.
Кто-нибудь, скажите им уже, что лошадь сдохла, надо слезть
Лошадь то может и сдохла, я так понял ребята там пытаются изо всех сил добить нужное количество "скачиваний" игры а то к ним придут и спросят по взрослому))) https://www.youtube.com/watch?v=yGD_ys386qA
"воплотила в жизнь своё главное обещание — создать современный визуальный образ Смутного времени"
Время ппц и игра ппц. Так-то сдержали обещание.
Нет, это мелочи же, главное новую озвучку, ты чего когда смута вышла все говорили, что вот озвучку надо в первую очередь менять. Ща за 5 сек мне минусов накидают фанаты =)
Вон ниже фанат Смуты говорит наконец-то будет лучше чем в Ведьмаке звук. Ждал человек ждал, а тут подарок. Повезло-повезло.
она была так необходима(не очень)
Забавно что эту х......ю оплачивают хомячки, платя каждый день налоги с покупок и с нищенских зп.
Ой, а где эти пользователи который просили попиннать трупик ещё?
так это праздник отменили то.
с радостью скачаю и перепройду отечественную игру. это вам не ведьмак в котором озвучка кряхтит голосит хребит и т.д. кровь из ушей от ведьмака там геральта озвучивает мужик 50 лет хотя самому геральту от силы 35 а в смуте озвучка и качественная и соответствующая персонажам
Проходи обязательно. Там же геЙмплейя оч много, столько РПГ механик, а сюжет сказка-песня, боёвка вообще раз*б бошки, как за инвокера играть на в Доке2, но ты в доку не играй говорят она плохо влияет на слишком пытливые умы.