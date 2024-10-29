"Смута" получит масштабное обновление с новой озвучкой в День народного единства

Разработчики «Смуты» объявили о скором выходе крупного обновления. Авторы обещают порадовать игроков новой озвучкой уже 4 ноября, аккурат в День народного единства.

Студия «Сайберия Нова» не сидела сложа руки все семь месяцев после релиза. При поддержке ИРИ команда воплотила в жизнь своё главное обещание — создать современный визуальный образ Смутного времени. Впрочем, на этом разработчики решили не останавливаться и внимательно прислушались к пожеланиям сообщества.

Если верить создателям игры, то «Смута» заметно преобразилась. С одной стороны, графика стала куда привлекательнее, а с другой — производительность ощутимо выросла. К тому же боевая система претерпела капитальные изменения: схватки стали динамичнее, а противники, особенно боссы, обзавелись более умным ИИ. Теперь на высокой сложности придётся как следует поломать голову над тактикой.

Порадует игроков и переработанный геймплей. Перемещение персонажа стало заметно удобнее, а неприятных сюрпризов поубавилось. Любителям стелса тоже будет проще — миссии со скрытным прохождением стали понятнее. Да и дистанционные бои теперь выглядят куда реалистичнее, особенно после корректировки дальности атак и перенастройки схваток с животными.

А вот сюжетную составляющую разработчики основательно «причесали» — убрали всё лишнее и занудное, сделав повествование более логичным. Вдобавок подтянули качество диалогов и поправили субтитры. Ну а главной изюминкой обновления, пожалуй, станет новая озвучка основных персонажей.