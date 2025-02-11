"Смута" получит обновленный сюжет и озвучку в новом патче на следующей неделе

Разработчики экшен-RPG «Смута» продолжают улучшать игру после релиза. Студия Cyberia Nova представила тизер следующего обновления, которое принесет значительные изменения.
Как сообщили авторы, 18 февраля выйдет патч 2.1.0, в котором будет представлена итоговая версия озвучки. Кроме того, игроков ждут изменения в сюжете и переработанные тексты квестов.
Студия обещает, что это далеко не все новшества, поэтому советует следить за новостями. Какие еще улучшения ждут игроков — станет известно ближе к дате выхода обновления.
меня за такую пикчу в группе вк забанили,и теперь новость эта выглядит вот так😁
А кому-то снова надо это проходить.
ВИТАЛЯ! НЕ НАДО!
Оставьте труп в покое.
после выхода отличного KCD 2 можно этот позор больше не вспоминать
Дело осталось за малым - сделать игру.
и вновь продолжается бой...
Same old shit
А что, все другие косяки исправили? :)
Уроды учитесь у Вавры игры разрабатывать! стыд и позор вам всем!
АГА Учитесь у вавры геев без палева добавлять))
Ты бюджет дай который у вавры был, тогда и нормально сделают
Перезапуск делают. // Виктор Хайрулин
В каком месте рпг? // Владимир Мурадян
2,5 человека будут этому ну очень рады.
У IXBT будет ПИР ДУХА.
А смысл?
Есть правило, что бы лох повелся, нужно ему что-то дать, но если ты даешь лоху мусор вместо то, что он хотел, второй раз он не поведется, даже если будешь платиной махать перед его носом... так что пускай смута остается достоянием торрента без надежд на окупаемость.
Есть Kingdom Come Deliverance II, да там есть дебилизм современно геймдева, но лучше игры о средневековье нету и пока не будет.
подождем патча 10.0
Альфа тест мути закончился, начинается бета? // Иван Марков
Неужели специально для Витали завезут обновлённую озвучку с первоначально вырезанной Дашей Островской?))
киндом кам смотрит на смуту как на г"вно.
В чем разница между г авном и каллом?
очень просто: "смута" до патча и после.
Ты хотел сказать белиссимо ? )))
Зачем? Для кого? Тратили бы силы и время на новую игру или продолжение. Больше пользы было бы // Андрей Абрамов
Надо же хотя бы сделать вид, что казенные миллионы уходят не на пиво и блэкджек.
оно еще живо? хахаха
Великолепная игра с отличной атмосферой древней Руси 👍 // New Show
Продолжают доделывать игру* // Дёня Матросов
Один чел озвучивает двух персонажей в одной катсцене...без изменения интонации и тембра голоса?!🤔🙄
А ну да..это же всего лишь 500 лямов рублей,а не Ведьмак за 75 лямов забугорских😄😄😄
Не, вроде гг это голос Тора, а второй это тот кто Геральта озвучивал в сериале
Ивана Жаркова от Сергея Пономарёва отличить не можете, но главное побольше потешных смайликов нарисовать...))
собаки лают а караван идёт, да хейтеры
караван идет в бездну, а собаки смеются и машут платочками с иронией