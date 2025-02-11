"Смута" получит обновленный сюжет и озвучку в новом патче на следующей неделе

Разработчики экшен-RPG «Смута» продолжают улучшать игру после релиза. Студия Cyberia Nova представила тизер следующего обновления, которое принесет значительные изменения.

Как сообщили авторы, 18 февраля выйдет патч 2.1.0, в котором будет представлена итоговая версия озвучки. Кроме того, игроков ждут изменения в сюжете и переработанные тексты квестов.

Студия обещает, что это далеко не все новшества, поэтому советует следить за новостями. Какие еще улучшения ждут игроков — станет известно ближе к дате выхода обновления.