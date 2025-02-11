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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 848 оценок

"Смута" получит обновленный сюжет и озвучку в новом патче на следующей неделе

butcher69
Новости

Разработчики экшен-RPG «Смута» продолжают улучшать игру после релиза. Студия Cyberia Nova представила тизер следующего обновления, которое принесет значительные изменения.

Как сообщили авторы, 18 февраля выйдет патч 2.1.0, в котором будет представлена итоговая версия озвучки. Кроме того, игроков ждут изменения в сюжете и переработанные тексты квестов.

Студия обещает, что это далеко не все новшества, поэтому советует следить за новостями. Какие еще улучшения ждут игроков — станет известно ближе к дате выхода обновления.

-5
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
MNM 1985
8
h1fter

меня за такую пикчу в группе вк забанили,и теперь новость эта выглядит вот так😁

4
0ncnjqybr

А кому-то снова надо это проходить.

7
Спектр Зис

ВИТАЛЯ! НЕ НАДО!

1
InboxM

Оставьте труп в покое.

6
WerGC

после выхода отличного KCD 2 можно этот позор больше не вспоминать

3
PanKotovsky

Дело осталось за малым - сделать игру.

3
Рука Летудзика

и вновь продолжается бой...

2
AlexFoRestor

Same old shit

1
Олег Дудин

А что, все другие косяки исправили? :)

1
211186

Уроды учитесь у Вавры игры разрабатывать! стыд и позор вам всем!

1
Енот Херсонский

АГА Учитесь у вавры геев без палева добавлять))

-2
Nodas

Ты бюджет дай который у вавры был, тогда и нормально сделают

-1
Пользователь ВКонтакте

Перезапуск делают. // Виктор Хайрулин

1
Пользователь ВКонтакте

В каком месте рпг? // Владимир Мурадян

1
KIBERMAX

2,5 человека будут этому ну очень рады.

1
Спектр Зис

У IXBT будет ПИР ДУХА.

1
Flint7707

А смысл?

0
Simple Jack
0
Max Rolens

Есть правило, что бы лох повелся, нужно ему что-то дать, но если ты даешь лоху мусор вместо то, что он хотел, второй раз он не поведется, даже если будешь платиной махать перед его носом... так что пускай смута остается достоянием торрента без надежд на окупаемость.

Есть Kingdom Come Deliverance II, да там есть дебилизм современно геймдева, но лучше игры о средневековье нету и пока не будет.

0
Talendor3

подождем патча 10.0

0
ДЕНИСКА_омск
0
Пользователь ВКонтакте

Альфа тест мути закончился, начинается бета? // Иван Марков

0
IY1982

Неужели специально для Витали завезут обновлённую озвучку с первоначально вырезанной Дашей Островской?))

0
BewitchingBaron

киндом кам смотрит на смуту как на г"вно.

-1
Armen 88

В чем разница между г авном и каллом?

-3
BewitchingBaron Armen 88

очень просто: "смута" до патча и после.

2
Алекс Рейлор
-1
MNM 1985

Ты хотел сказать белиссимо ? )))

-1
Пользователь ВКонтакте

Зачем? Для кого? Тратили бы силы и время на новую игру или продолжение. Больше пользы было бы // Андрей Абрамов

-1
Mankar Camoran

Надо же хотя бы сделать вид, что казенные миллионы уходят не на пиво и блэкджек.

-1
Лидер 666 Racist

оно еще живо? хахаха

-1
Пользователь ВКонтакте

Великолепная игра с отличной атмосферой древней Руси 👍 // New Show

-1
Пользователь ВКонтакте

Продолжают доделывать игру* // Дёня Матросов

-2
Stasonich_spb

Один чел озвучивает двух персонажей в одной катсцене...без изменения интонации и тембра голоса?!🤔🙄

А ну да..это же всего лишь 500 лямов рублей,а не Ведьмак за 75 лямов забугорских😄😄😄

-4
Assassin Solt

Не, вроде гг это голос Тора, а второй это тот кто Геральта озвучивал в сериале

2
BrokVud

Ивана Жаркова от Сергея Пономарёва отличить не можете, но главное побольше потешных смайликов нарисовать...))

2
Альбиберчери

собаки лают а караван идёт, да хейтеры

-10
RavenW89

караван идет в бездну, а собаки смеются и машут платочками с иронией

5