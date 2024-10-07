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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.1 1 729 оценок

"Смута" получит обновлённую русскую озвучку

Lunersun
Новости

Судя по всему, создатели «Смуты» решили-таки прислушаться к недовольным голосам игроков. По информации от актёра Егора Васильева, известного по озвучке мужского протагониста в Cyberpunk 2077, студия Cyberia Nova взялась за полную переработку озвучки игры. И, надо сказать, не зря — первоначальный вариант дубляжа вызвал у публики, мягко говоря, неоднозначную реакцию.

Сам Васильев не стеснялся в выражениях, называя проделанную работу «откровенной халтурой». В своём эмоциональном посте он задаётся вопросом: «Почему сразу нельзя было сделать хорошо и отдать проект тем, кто в этом понимает?» Действительно, странно, что разработчики сначала рьяно защищали свою работу, а теперь тихонько всё переделывают.

Впрочем, пока неизвестно, когда именно игроки смогут оценить обновлённую озвучку. Остаётся лишь надеяться, что на этот раз создатели «Смуты» подойдут к делу с должным вниманием. Ведь, как метко подметил Васильев, «к нашим разработчикам пристально надо относиться, поскольку они НАШИ».

12
55
Комментарии: 55
Ваш комментарий
RedDay13

Ещё с десяток подобных патчей и мы получим годную игру) Осталось пофиксить лицевые анимации, спавн мобов, смену дня и ночи, переработать квесты, пофиксить невидимые стены, боёвку и можно играть

15
MagnanimousAgenor

Ну т.е. сделать другую игру, значит не только я так думаю?)

32
RedDay13 MagnanimousAgenor

Не, ну основа игры уже есть, новую делать не нужно, скорее просто некстген обнову меняющую 90% игры

11
MagnanimousAgenor RedDay13

Это как ссать против ветра, выйдет только хуже да и поддерживать игру долгое время никто не будет. Скажут что Смута была тренировкой и необошлось без ошибок но! "теперь мы все умеем" дайте больше денег. И запросят гору бабла на новую Смуту)

11
DireErick

А сколько уже патчей вышло примерно?

1
RedDay13 DireErick

да прилично вроде, штук 15 где-то

1
MagnanimousAgenor

Это такой хитроумный способ отмыть еще больше денег или как, в чем подвох?)

9
SergeK69

Ты про какие "деньги" то говоришь, умник? 5 млн дол на разработку игры командой? Ты считаешь это деньгами? Ты бомж?

Достали уже гнать чушь про попилы и воровство. Позор какой-то...

-18
Raphtallia SergeK69

А игру что, в штатах делают? Откуда такие затраты. С чего это вдруг наши горе программеры хотят по 10 штук зелени? пусть работают за 100 деревянных, как 90% россии.

6
AssertiveHarvard SergeK69

Там на 5 лямов зелени дача в Геленджике у главы разработки)))

1
Пользователь ВКонтакте

Зачем ??? Игру нужно переделывать !!! // Владимир Хомяков

8
Пользователь ВКонтакте

её вообще не нужно было создавать // Сергей Бессонов

2
Aндрей Лощинин Пользователь ВКонтакте

Деньги сами себя не попилят. Хотя им до Готовцевых еще ооочень далеко.

0
yupi90

Игра хорошая так по мелочи подправить.(шутка)=)

7
Super Boxing

эту игру нужно забыть как страшный сон

7
AssertiveHarvard

сначала нужно за распил бабла кое кого посадить

1
Real Slim Shady

А представьте если бы в заголовке было написано "Смута" получит русскую озвучку"

2
as1c

Зачем? Дайте смуте спокойно умереть, не мучайте этот программный код.

2
cthulhu42

Хватит этот труп пинать уже. Это никому не надо.

2
Stylusss

почему же никому не надо? Разрабы удачно пилят бюджетик.

1
Armen 88

Как будто это что-то изменит.Игры как нет,так и не было.Они продолжают вваливать в это г авно деньги,вместо того чтобы дать деньги нормальным разработчикам.

1
Беркут Слеер

Правильно классик сказал: Мы создадим себе трудности, а потом вместе дружно, будем их преодолевать. Скоро от игры одна идея и движок останется, который по ходу времени, так и так устареет и всё отправится на свалку истории.

1
Пользователь ВКонтакте

под это дело можно еще пол ярда списать // Пашог Муровей

0
Пользователь ВКонтакте

Это как с асфальтом на дорогах. // Роман Ульянов

-1
Uglurk

Освоение бюджетов выполнено:

0 [»»»»»»----] 100%

0
bysaturn

Если они вырежут 90% воды, то будет другое дело

0
orion1786

Кто-то верит в некромантию.

0
Кей Овальд

Они реально хотят сделать из этого куска кода игру? Безумству смелых, как говорится, вдруг лет через 10 они реально игру сделают? (хотя лучше пристрелили и делали заново, а лучше вообще не делали).

0
Night Strider

а обновленную игру она получит?

0
Spillik

За ваши деньги - любой каприз и поддержку на десятки лет.

0
Wolfenstein

срута оказывается в сраннем доступе была а так никто и не сказал

0
Gords

Сейчас почти все более-менее крупные выходящие игры это "ранний доступ" который потом фиксят и допиливают ещё полгода-год. А многие так и остаются в таком состоянии.

0
Хидео Козлина

бать, спасибо аху

0
Janekste

Ну так они переделывают диалоги, а по сути, подачу сюжета. Ясень пень, что под переделанные диалоги придётся озвучку заново запилить. Я напомню, что разрабы Смуты обещали все сюжетные диалоги укоротить, а всё лишнее добавить в диалог как дополнительные опциональные подробности по желанию игрока. Было бы странно, если бы они не заявили о переписывании озвучки под это дело.

0
TriManul

Всё равно эта поделка калом останется.

0
Elkanter

Что Островскую добавят?)

0
FireLion1993

К 2030 году думаю допилят)

0
211186

А че ж ты молчал сам? надо было говорить главным редакторам как и че озвучивать! Валенок васильев

0
pokemonizm

Сколько в комментах русофобов.... игра им видите ли не нравится

0
igor lvov

Забавно :) А рядом новость...........Создатели "Смуты" получили 260 млн рублей финансирования, после чего закрыли официальный сайт и пропали из соцсетей.......видать озвучку делали! :)))

-1
SjKg

Оно живое?

-1
AssertiveHarvard

От Гейм Войс?))))

-1
Finni23

а игру обновленную получит?

-2
Пользователь ВКонтакте

Толку от озвучки если игруля днище дна😃😃😃👍 // Макс Сочилов

-2
DireErick

Да игра то кайфовая, зачем ей патчи. В целом то все играбельно. Ну чутка поправить квадратное солнце и все. По факту то геймплей затягивает

-8
Night Strider

тут новость про смуту а не майнкрафт

7
DireErick Night Strider

В смуте тоже квадратное солнце. Но игра с достойным геймплеем. Таких боевых механик я вообще нигде не видел

-6
CrowBY DireErick

ну так такие шляпные боевые механики уже лет 15 не используют, а только продают их за пару баксов в магазинчике ассетов для Unreal :)

0
DireErick CrowBY

Добики сарказм не понимают, минусов наставили. На сайте минимум шесть долбиков

0
CrowBY DireErick

а тут любят минусить :)

0