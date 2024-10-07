"Смута" получит обновлённую русскую озвучку

Судя по всему, создатели «Смуты» решили-таки прислушаться к недовольным голосам игроков. По информации от актёра Егора Васильева, известного по озвучке мужского протагониста в Cyberpunk 2077, студия Cyberia Nova взялась за полную переработку озвучки игры. И, надо сказать, не зря — первоначальный вариант дубляжа вызвал у публики, мягко говоря, неоднозначную реакцию.

Сам Васильев не стеснялся в выражениях, называя проделанную работу «откровенной халтурой». В своём эмоциональном посте он задаётся вопросом: «Почему сразу нельзя было сделать хорошо и отдать проект тем, кто в этом понимает?» Действительно, странно, что разработчики сначала рьяно защищали свою работу, а теперь тихонько всё переделывают.

Впрочем, пока неизвестно, когда именно игроки смогут оценить обновлённую озвучку. Остаётся лишь надеяться, что на этот раз создатели «Смуты» подойдут к делу с должным вниманием. Ведь, как метко подметил Васильев, «к нашим разработчикам пристально надо относиться, поскольку они НАШИ».