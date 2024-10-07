"Смута" получит обновлённую русскую озвучку

Судя по всему, создатели «Смуты» решили-таки прислушаться к недовольным голосам игроков. По информации от актёра Егора Васильева, известного по озвучке мужского протагониста в Cyberpunk 2077, студия Cyberia Nova взялась за полную переработку озвучки игры. И, надо сказать, не зря — первоначальный вариант дубляжа вызвал у публики, мягко говоря, неоднозначную реакцию.
Сам Васильев не стеснялся в выражениях, называя проделанную работу «откровенной халтурой». В своём эмоциональном посте он задаётся вопросом: «Почему сразу нельзя было сделать хорошо и отдать проект тем, кто в этом понимает?» Действительно, странно, что разработчики сначала рьяно защищали свою работу, а теперь тихонько всё переделывают.
Впрочем, пока неизвестно, когда именно игроки смогут оценить обновлённую озвучку. Остаётся лишь надеяться, что на этот раз создатели «Смуты» подойдут к делу с должным вниманием. Ведь, как метко подметил Васильев, «к нашим разработчикам пристально надо относиться, поскольку они НАШИ».
Ещё с десяток подобных патчей и мы получим годную игру) Осталось пофиксить лицевые анимации, спавн мобов, смену дня и ночи, переработать квесты, пофиксить невидимые стены, боёвку и можно играть
Ну т.е. сделать другую игру, значит не только я так думаю?)
Не, ну основа игры уже есть, новую делать не нужно, скорее просто некстген обнову меняющую 90% игры
Это как ссать против ветра, выйдет только хуже да и поддерживать игру долгое время никто не будет. Скажут что Смута была тренировкой и необошлось без ошибок но! "теперь мы все умеем" дайте больше денег. И запросят гору бабла на новую Смуту)
А сколько уже патчей вышло примерно?
да прилично вроде, штук 15 где-то
Это такой хитроумный способ отмыть еще больше денег или как, в чем подвох?)
Ты про какие "деньги" то говоришь, умник? 5 млн дол на разработку игры командой? Ты считаешь это деньгами? Ты бомж?
Достали уже гнать чушь про попилы и воровство. Позор какой-то...
А игру что, в штатах делают? Откуда такие затраты. С чего это вдруг наши горе программеры хотят по 10 штук зелени? пусть работают за 100 деревянных, как 90% россии.
Там на 5 лямов зелени дача в Геленджике у главы разработки)))
Зачем ??? Игру нужно переделывать !!! // Владимир Хомяков
её вообще не нужно было создавать // Сергей Бессонов
Деньги сами себя не попилят. Хотя им до Готовцевых еще ооочень далеко.
Игра хорошая так по мелочи подправить.(шутка)=)
эту игру нужно забыть как страшный сон
сначала нужно за распил бабла кое кого посадить
А представьте если бы в заголовке было написано "Смута" получит русскую озвучку"
Зачем? Дайте смуте спокойно умереть, не мучайте этот программный код.
Хватит этот труп пинать уже. Это никому не надо.
почему же никому не надо? Разрабы удачно пилят бюджетик.
Как будто это что-то изменит.Игры как нет,так и не было.Они продолжают вваливать в это г авно деньги,вместо того чтобы дать деньги нормальным разработчикам.
Правильно классик сказал: Мы создадим себе трудности, а потом вместе дружно, будем их преодолевать. Скоро от игры одна идея и движок останется, который по ходу времени, так и так устареет и всё отправится на свалку истории.
под это дело можно еще пол ярда списать // Пашог Муровей
Это как с асфальтом на дорогах. // Роман Ульянов
Освоение бюджетов выполнено:
0 [»»»»»»----] 100%
Если они вырежут 90% воды, то будет другое дело
Кто-то верит в некромантию.
Они реально хотят сделать из этого куска кода игру? Безумству смелых, как говорится, вдруг лет через 10 они реально игру сделают? (хотя лучше пристрелили и делали заново, а лучше вообще не делали).
а обновленную игру она получит?
За ваши деньги - любой каприз и поддержку на десятки лет.
срута оказывается в сраннем доступе была а так никто и не сказал
Сейчас почти все более-менее крупные выходящие игры это "ранний доступ" который потом фиксят и допиливают ещё полгода-год. А многие так и остаются в таком состоянии.
бать, спасибо аху
Ну так они переделывают диалоги, а по сути, подачу сюжета. Ясень пень, что под переделанные диалоги придётся озвучку заново запилить. Я напомню, что разрабы Смуты обещали все сюжетные диалоги укоротить, а всё лишнее добавить в диалог как дополнительные опциональные подробности по желанию игрока. Было бы странно, если бы они не заявили о переписывании озвучки под это дело.
Всё равно эта поделка калом останется.
Что Островскую добавят?)
К 2030 году думаю допилят)
А че ж ты молчал сам? надо было говорить главным редакторам как и че озвучивать! Валенок васильев
Сколько в комментах русофобов.... игра им видите ли не нравится
Забавно :) А рядом новость...........Создатели "Смуты" получили 260 млн рублей финансирования, после чего закрыли официальный сайт и пропали из соцсетей.......видать озвучку делали! :)))
Оно живое?
От Гейм Войс?))))
а игру обновленную получит?
Толку от озвучки если игруля днище дна😃😃😃👍 // Макс Сочилов
Да игра то кайфовая, зачем ей патчи. В целом то все играбельно. Ну чутка поправить квадратное солнце и все. По факту то геймплей затягивает
тут новость про смуту а не майнкрафт
В смуте тоже квадратное солнце. Но игра с достойным геймплеем. Таких боевых механик я вообще нигде не видел
ну так такие шляпные боевые механики уже лет 15 не используют, а только продают их за пару баксов в магазинчике ассетов для Unreal :)
Добики сарказм не понимают, минусов наставили. На сайте минимум шесть долбиков
а тут любят минусить :)