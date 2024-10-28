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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 739 оценок

Создатели "Смуты" показали, как они перезаписывают диалоги в игре

Lunersun
Новости

Создатели «Смуты» приоткрыли завесу тайны над работой по обновлению игры. В свежем видео продюсер проекта Андрей Белов и аудиопродюсер Рустам Шафигуллин рассказали о том, как преображается звуковая составляющая игры.

Как оказалось, команда решилась на серьёзные перемены. «Мы признаём, что некоторые диалоги получились затянутыми», — отмечают разработчики. В итоге они не только переписали почти 80% всех разговоров, но и провели серьёзную работу над языком, избавившись от архаичных грамматических конструкций.

Также студия полностью пересмотрела свой подход к подбору актёров. Если раньше ставка делалась на театральных исполнителей, то теперь к работе привлекли опытных профессионалов игровой озвучки.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
wianewa

Создатели Смуты показывают как они продолжают пилить государственные бабки.

5
w0oozy

Лучше один раз сделать правильно, чем два раза "и так сойдет"

поезд ушел, лучше бы приняли во внимание ошибки прошлого и сделали лучше новый проект

0
Aleeeeez

Игра как была ужасной, так и останется. Одной исправленой озвучкой этого не исправить.

0
SEV DRAKE

Лучше бы показали как создателей смуты вяжут омновцы.

0
Юрий Пенкин

а при чём там логотип буки в углу стоит вообще?

0
Пользователь ВКонтакте

Не интересно - уже не выстрелит. // Oleg Diodorov

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