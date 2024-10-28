Создатели "Смуты" показали, как они перезаписывают диалоги в игре

Создатели «Смуты» приоткрыли завесу тайны над работой по обновлению игры. В свежем видео продюсер проекта Андрей Белов и аудиопродюсер Рустам Шафигуллин рассказали о том, как преображается звуковая составляющая игры.
Как оказалось, команда решилась на серьёзные перемены. «Мы признаём, что некоторые диалоги получились затянутыми», — отмечают разработчики. В итоге они не только переписали почти 80% всех разговоров, но и провели серьёзную работу над языком, избавившись от архаичных грамматических конструкций.
Также студия полностью пересмотрела свой подход к подбору актёров. Если раньше ставка делалась на театральных исполнителей, то теперь к работе привлекли опытных профессионалов игровой озвучки.
Создатели Смуты показывают как они продолжают пилить государственные бабки.
Лучше один раз сделать правильно, чем два раза "и так сойдет"
поезд ушел, лучше бы приняли во внимание ошибки прошлого и сделали лучше новый проект
Игра как была ужасной, так и останется. Одной исправленой озвучкой этого не исправить.
Лучше бы показали как создателей смуты вяжут омновцы.
а при чём там логотип буки в углу стоит вообще?
Не интересно - уже не выстрелит. // Oleg Diodorov