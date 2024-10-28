Создатели "Смуты" показали, как они перезаписывают диалоги в игре

Создатели «Смуты» приоткрыли завесу тайны над работой по обновлению игры. В свежем видео продюсер проекта Андрей Белов и аудиопродюсер Рустам Шафигуллин рассказали о том, как преображается звуковая составляющая игры.

Как оказалось, команда решилась на серьёзные перемены. «Мы признаём, что некоторые диалоги получились затянутыми», — отмечают разработчики. В итоге они не только переписали почти 80% всех разговоров, но и провели серьёзную работу над языком, избавившись от архаичных грамматических конструкций.

Также студия полностью пересмотрела свой подход к подбору актёров. Если раньше ставка делалась на театральных исполнителей, то теперь к работе привлекли опытных профессионалов игровой озвучки.