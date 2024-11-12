Компания — разработчик компьютерных игр «Сайберия нова» предоставит возможность бесплатно поиграть в «Смуту» более чем в 1,5 тыс. компьютерных клубов России. Об этом 11 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
«Смута» вышла 4 апреля этого года. Она представляет собой масштабную компьютерную игру в жанре action/RPG от третьего лица. Действие игры разворачивается в начале XVII века, ее сюжет основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».
Уточняется, что такой шаг позволит охватить большее число людей, которые смогут лучше узнать историю благодаря проекту.
«Студия-разработчик предоставит каждому компьютерному клубу — партнеру Langame 20 бесплатных ключей на VK Play для скачивания игры. Такое партнерство позволит еще большему числу игроков протестировать «Смуту» на 50 тыс. качественных и мощных компьютеров и узнать историю Смутного времени», — сообщили агентству в компании.
Как отметил генеральный директор экосистемы Langame Дмитрий Лукин, запуск игры стал событием в российской игротеке.
«Компьютерные клубы в нашей стране в основном работают с иностранными массовыми играми. Появление российской «Смуты» в их игротеке — это важное событие для всей отечественной игровой индустрии. Возможность бесплатно поиграть в «Смуту» позволит окунуться в игровой процесс, прослушать диалоги и лучше разобраться в сюжете», — указал он.
Как, в свою очередь, подчеркнули в компании «Сайберия нова», решение было необходимо, поскольку позволить себе мощный современный компьютер может далеко не каждый игрок.
«Многие отметили, что графика в игре самого высокого качества и что она требует использования мощного железа. Но что делать в ситуации, когда современного компьютера попросту нет? Идти в игровые клубы. Это позволит охватить еще большее число людей, которые лучше узнают историю своей Родины, будут гордиться подвигами славных предков», — добавили в пресс-службе.
Создатели "Смуты" предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Компания — разработчик компьютерных игр «Сайберия нова» предоставит возможность бесплатно поиграть в «Смуту» более чем в 1,5 тыс. компьютерных клубов России. Об этом 11 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
🤣 в местах обитания этого недоразумения будет пустынно.
🤣🤣🤣
я даже не знаю как тут пошутить, сама новость как шутка xD
не набралось людей до заданной даты будем рисовать через игровые клубы, ща еще в школы раздадут
грубо говоря нарисовали еще 28-32 тысячи
В америке майнкрафт преподают, у нас смуту
ну там хоть java выучат
Я Старался придумать шутку чему могут обучить в смуте но про нее ничего не знаю)
В асасинах добавили экспедицию в ориджин. Сам ее не включал так как закончил с игрой раньше чем ее добавили, писали что увлекательно и интересно. Хз в последующих частях было ли
Обычно в таких местах играют в онлайн игры и то с акцентом отдыха и выпивки... ( я так думаю, так как мне без надобности посещать подобные заведения ) Так что их игра будет только в кругу любопытных, которые захотят проверить, почему ее назвали дерь**
да такое в клубе если запустить, тебя же потом у входа заху#### нахрен
Если только выбор будет между Сапёр и Смута.
Сапёр однозначно, там нету бессмысленных и беспощадных диалогов.
В сапёре геймплея мб меньше, но есть вариативность и даже ролеплей.
Доплачивать надо чтоб я сыграл в смуту.
Уверен что огромное количество ключей из выделенных на клубы окажется на торговых площадках. Огромное количество никому не нужных ключей...
))))
Масштабное. Событие. Хаха спасибо по веселили🤣🤣🤣🤣
наш главный фан рпг одобряет!
P/S смута станет не хуже ведьмака!!! ахаххахахахахах
"Пилите Шура она золотая"
Ты хоть бы нормальный скрин коммента прицепил
у меня темная тема + спойлер, да в любом случае там можно целую книгу скринов наделать, и потом весь его род позорить этим, в любом случае эта другая история)
Тёмная тема роли не играет, спойлер для такой мелкой картинки только мешает, но главная проблема в том что имя не видно, а прицеплено отдельно.
p.s. Скринь-скринь) Полезно людей тыкать лицом)
таких бесполезно, он больной, только Микротоковая терапия поможет
Потом напишут что в успешную игру успешно поиграло 50001 человек=)
Следующий шаг- платить игрокам чтобы они играли
Следующий шаг, заставить бюджетников купить по копии смуты.
За деньги налогоплательщиков - любой каприз.
А я всё искал, где бесплатно можно дерьма навернуть.
"Многие отметили, что графика в игре самого высокого качества и что она требует использования мощного железа."
Неадекватное число полигонов в сцене которое должны продумывать ещё на этапе диздока игры теперь называется высоким качеством?
Оказывается, у нас есть компьютерные клубы.
Я никогда не был в клубах, но щас уж точно схожу)