Создатели "Смуты" предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ

Компания — разработчик компьютерных игр «Сайберия нова» предоставит возможность бесплатно поиграть в «Смуту» более чем в 1,5 тыс. компьютерных клубов России. Об этом 11 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе организации.



«Смута» вышла 4 апреля этого года. Она представляет собой масштабную компьютерную игру в жанре action/RPG от третьего лица. Действие игры разворачивается в начале XVII века, ее сюжет основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».



Уточняется, что такой шаг позволит охватить большее число людей, которые смогут лучше узнать историю благодаря проекту.



«Студия-разработчик предоставит каждому компьютерному клубу — партнеру Langame 20 бесплатных ключей на VK Play для скачивания игры. Такое партнерство позволит еще большему числу игроков протестировать «Смуту» на 50 тыс. качественных и мощных компьютеров и узнать историю Смутного времени», — сообщили агентству в компании.



Как отметил генеральный директор экосистемы Langame Дмитрий Лукин, запуск игры стал событием в российской игротеке.



«Компьютерные клубы в нашей стране в основном работают с иностранными массовыми играми. Появление российской «Смуты» в их игротеке — это важное событие для всей отечественной игровой индустрии. Возможность бесплатно поиграть в «Смуту» позволит окунуться в игровой процесс, прослушать диалоги и лучше разобраться в сюжете», — указал он.



Как, в свою очередь, подчеркнули в компании «Сайберия нова», решение было необходимо, поскольку позволить себе мощный современный компьютер может далеко не каждый игрок.



«Многие отметили, что графика в игре самого высокого качества и что она требует использования мощного железа. Но что делать в ситуации, когда современного компьютера попросту нет? Идти в игровые клубы. Это позволит охватить еще большее число людей, которые лучше узнают историю своей Родины, будут гордиться подвигами славных предков», — добавили в пресс-службе.