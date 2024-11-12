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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 757 оценок

Создатели "Смуты" предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ

Simple Jack
Новости

Компания — разработчик компьютерных игр «Сайберия нова» предоставит возможность бесплатно поиграть в «Смуту» более чем в 1,5 тыс. компьютерных клубов России. Об этом 11 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«Смута» вышла 4 апреля этого года. Она представляет собой масштабную компьютерную игру в жанре action/RPG от третьего лица. Действие игры разворачивается в начале XVII века, ее сюжет основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Уточняется, что такой шаг позволит охватить большее число людей, которые смогут лучше узнать историю благодаря проекту.

«Студия-разработчик предоставит каждому компьютерному клубу — партнеру Langame 20 бесплатных ключей на VK Play для скачивания игры. Такое партнерство позволит еще большему числу игроков протестировать «Смуту» на 50 тыс. качественных и мощных компьютеров и узнать историю Смутного времени», — сообщили агентству в компании.

Как отметил генеральный директор экосистемы Langame Дмитрий Лукин, запуск игры стал событием в российской игротеке.

«Компьютерные клубы в нашей стране в основном работают с иностранными массовыми играми. Появление российской «Смуты» в их игротеке — это важное событие для всей отечественной игровой индустрии. Возможность бесплатно поиграть в «Смуту» позволит окунуться в игровой процесс, прослушать диалоги и лучше разобраться в сюжете», — указал он.

Как, в свою очередь, подчеркнули в компании «Сайберия нова», решение было необходимо, поскольку позволить себе мощный современный компьютер может далеко не каждый игрок.

«Многие отметили, что графика в игре самого высокого качества и что она требует использования мощного железа. Но что делать в ситуации, когда современного компьютера попросту нет? Идти в игровые клубы. Это позволит охватить еще большее число людей, которые лучше узнают историю своей Родины, будут гордиться подвигами славных предков», — добавили в пресс-службе.

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-14
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
GraF68ru

🤣 в местах обитания этого недоразумения будет пустынно.

6
oleg21412

🤣🤣🤣

-1
my93

я даже не знаю как тут пошутить, сама новость как шутка xD

3
Alex40001

не набралось людей до заданной даты будем рисовать через игровые клубы, ща еще в школы раздадут

грубо говоря нарисовали еще 28-32 тысячи

2
-zotik-

В америке майнкрафт преподают, у нас смуту

-1
Alex40001 -zotik-

ну там хоть java выучат

0
-zotik- Alex40001

Я Старался придумать шутку чему могут обучить в смуте но про нее ничего не знаю)

В асасинах добавили экспедицию в ориджин. Сам ее не включал так как закончил с игрой раньше чем ее добавили, писали что увлекательно и интересно. Хз в последующих частях было ли

0
Max Rolens

Обычно в таких местах играют в онлайн игры и то с акцентом отдыха и выпивки... ( я так думаю, так как мне без надобности посещать подобные заведения ) Так что их игра будет только в кругу любопытных, которые захотят проверить, почему ее назвали дерь**

2
Лидер Z

да такое в клубе если запустить, тебя же потом у входа заху#### нахрен

0
Neriem

Если только выбор будет между Сапёр и Смута.

1
orion1786

Сапёр однозначно, там нету бессмысленных и беспощадных диалогов.

0
-zotik-

В сапёре геймплея мб меньше, но есть вариативность и даже ролеплей.

1
Александр Дантес

Доплачивать надо чтоб я сыграл в смуту.

1
UnRus

Уверен что огромное количество ключей из выделенных на клубы окажется на торговых площадках. Огромное количество никому не нужных ключей...

1
SOLUS5678

))))

0
orion1786

Масштабное. Событие. Хаха спасибо по веселили🤣🤣🤣🤣

0
Лидер Z

наш главный фан рпг одобряет!

P/S смута станет не хуже ведьмака!!! ахаххахахахахах

0
Alex40001

"Пилите Шура она золотая"

0
MadPyramus

Ты хоть бы нормальный скрин коммента прицепил

0
Лидер Z MadPyramus

у меня темная тема + спойлер, да в любом случае там можно целую книгу скринов наделать, и потом весь его род позорить этим, в любом случае эта другая история)

0
MadPyramus Лидер Z

Тёмная тема роли не играет, спойлер для такой мелкой картинки только мешает, но главная проблема в том что имя не видно, а прицеплено отдельно.

p.s. Скринь-скринь) Полезно людей тыкать лицом)

0
Лидер Z MadPyramus

таких бесполезно, он больной, только Микротоковая терапия поможет

1
Pа3arch

Потом напишут что в успешную игру успешно поиграло 50001 человек=)

0
Alex Row

Следующий шаг- платить игрокам чтобы они играли

0
Great-heartedElio

Следующий шаг, заставить бюджетников купить по копии смуты.

0
Spillik

За деньги налогоплательщиков - любой каприз.

0
Raiskvorst

А я всё искал, где бесплатно можно дерьма навернуть.

0
ЛехаДезертир

"Многие отметили, что графика в игре самого высокого качества и что она требует использования мощного железа."

Неадекватное число полигонов в сцене которое должны продумывать ещё на этапе диздока игры теперь называется высоким качеством?

0
Каприз888

Оказывается, у нас есть компьютерные клубы.

0
-zotik-

Я никогда не был в клубах, но щас уж точно схожу)

-4