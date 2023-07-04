Software Inc. получит соревновательный мультиплеер ©

Software Inc. - это экономическая стратегия, в которой игроки играют в компьютерные программы, пытаясь построить бизнес на создании других программ. Игра имела успех в Steam, что позволило разработчику Кеннету Ларсену посвятить ей время, что привело к анонсу предстоящего многопользовательского режима.

В сообщении на сайте Mastodon Кеннет Ларсон подробно описал предстоящую функцию многопользовательской игры, которая позволит четырем игрокам начать игру на краях карты. С этого момента игроки будут соревноваться за одни и те же рынки, участки, акции, сделки и все остальное, что определяет успех. Ожидается, что в игру можно будет играть по сети через Steam или по локальной сети для игроков, владеющих версией без DRM.

Этот мультиплеер отчасти похож на игры типа Civilization тем, что игроки часто соревнуются за одни и те же ресурсы, но он также имеет некоторые новшества. Развитие игроков и то, как они используют возможности, будет определять разницу между успехом и поражением, а те, кто не использует свое время и деньги с умом, станут банкротами.

Этот новый режим игры определенно сделает Software Inc. более захватывающей игрой, давая игрокам представление о том, насколько конкурентным может быть создание программ, когда у всех есть инструменты. Ларсен не называет сроки выхода обновления, вместо этого он говорит, что оно находится "на очень ранней стадии разработки", но в его нынешнем виде уже можно играть.

Он также поделился изображением главного меню с доступной иконкой "Мультиплеер", но, похоже, больше никакой информации нет. Игроки, у которых есть аккаунт, должны следить за Ларсеном, чтобы получать самую свежую информацию об игре.