Sonic Racing CrossWorlds получит демоверсию для одиночной игры

Серверы открытой беты Sonic Racing: CrossWorlds недавно были отключены, но фанаты синего ежа не останутся без возможности опробовать новинку. Sega подтвердила, что уже в середине сентября выйдет демо-версия игры для одного игрока. Точные дата релиза, список контента и поддерживаемые платформы пока не раскрыты, но обещано, что подробности появятся совсем скоро.

Выход демо-версии станет отличным трамплином перед полноценным релизом: уже 25 сентября Sonic Racing: CrossWorlds появится на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также на Nintendo Switch и Switch 2. Sega делает ставку на то, что бесплатная проба поможет привлечь еще больше игроков к аркадным гонкам.

Sonic Racing: CrossWorlds выделяется оригинальной концепцией: трассы в игре динамически меняются, открывая порталы в альтернативные миры с уникальными локациями. Игроки смогут выбирать разные транспортные средства, прокачивать их с помощью гаджетов и соревноваться в бешеном ритме гонки.

Ряд персонажей порадует поклонников как классических героев серии (Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Eggman), так и кроссоверов с другими франшизами. Среди гонщиков окажутся Джокер из Persona 5, Pac-Man и даже Спанч Боб. Разработчики обещают динамичный, доступный, но при этом глубоко проработанный опыт для ветеранов и новичков, который объединит ностальгию и свежие идеи.