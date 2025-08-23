Вышел новый анимационный тизер-трейлер Sonic Racing: CrossWorlds

Издание IGN опубликовало свежий анимационный тизер-трейлер гоночной аркады Sonic Racing: CrossWorlds. В ролике показан динамичный старт заезда, который задаёт тон будущим соревнованиям, однако разработчики подчёркивают, что показанные сцены не отражают реальный игровой процесс.

Это уже второй подобный тизер — первый был представлен в начале июля. Полноценный релиз Sonic Racing: CrossWorlds состоится 25 сентября 2025 года на всех ключевых платформах: PC, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch.