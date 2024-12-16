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Sonic Superstars 17.10.2023
Адвенчура, Аркада, Платформер
7 35 оценок

Sonic Superstars не оправдала ожиданий: SEGA делает ставку на новые проекты

butcher69
Новости

Sonic Superstars, выпущенная в прошлом году, стала разочарованием для SEGA. Об этом заявил президент компании Шуджи Уцуми в недавнем интервью.

«Sonic Superstars оказалась разочарованием, учитывая результаты, которые мы получили», — отметил Уцуми. Тем не менее, он выразил уверенность в успехе новых проектов, таких как Sonic X Shadow Generations и предстоящий фильм о Сонике, которые компания использует для укрепления своей трансмедийной стратегии.

По словам Уцуми, центральной частью всей франшизы остаются игры, и их качество напрямую влияет на восприятие остальных медиа. «Игры должны быть действительно хорошими, иначе трансмедийный эффект теряется», — добавил он.

Особое внимание было уделено Sonic X Shadow Generations, которую президент назвал отличной игрой с точки зрения экшен-составляющей.

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На церемонии The Game Awards 2024 SEGA представила новый эпизод в гоночной линейке франшизы — Sonic Racing: CrossWorlds. В коротком тизере показан Шэдоу, который за рулём спортивного автомобиля врывается в межпространственный портал. Это намекает на центральную тему игры, которая обещает стать значительным шагом вперёд для жанра.

Франшиза Sonic Racing возвращается с новой игрой Sonic Racing: CrossWorlds
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ford1991

Именно, это как делать ставку на Буратино и удивляться популярности Моргентштырма какого-то.

2
BAZKIN

Ну дак впаяли ценник как у мега ААА игры, чего ожидали то?

2
Пользователь ВКонтакте

Прошлое в прошлом. Казуальщина 30 летняя. // Oleg Diodorov

1
Беккер5443

А не проще Denuvo Убрать пожалуйста.

0
Беккер5443

Отличная игра Sonic X Shadow Generations без Dlc, обещали же.

0