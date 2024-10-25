SEGA опубликовала релизный трейлер Sonic X Shadow Generations

Сегодня SEGA выпустила Sonic X Shadow Generations, окончательное сочетание игрового процесса Шэдоу, классического Соника и современного Соника. Sonic X Shadow Generations представляет совершенно новую сюжетную кампанию Шэдоу с новыми силами Дума, а также полный ремастер оригинальной Sonic Generations для новейших консолей.

В честь запуска SEGA выпустила новый релизный трейлер, демонстрирующий динамичную компьютерную анимацию Соника и Шэдоу, сражающихся со своими соответствующими врагами, и клипы из игры, дающие представление об основных историях каждого приключения.

Полностью обновленная версия Sonic Generations сочетает в себе ностальгию по культовой 2D-эре Соника с захватывающим 3D-геймплеем современного Соника. История сосредоточена вокруг Соника и друзей, поскольку их вселенная погружается в хаос, когда появляется новая угроза, отправляющая их в путешествие во времени и измерениях. Игроки могут снова испытать это приключение с улучшенной графикой, новыми испытаниями и большим количеством бонусного контента.