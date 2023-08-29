Разработчики Soulframe вдохновлялись Elden Ring, Ghost of Tsushima и мультфильмами студии Ghibli

Многопользовательская игра от создателей Warframe, в которой вы оказываетесь в эпицентре конфликта между природой и человечеством.

Вы пробуждаетесь на берегу Мидрата, северного острова, где царит хаос и разрушение. Здесь Оды, древние существа из народных сказаний, скованы цепями и страдают от невыносимой боли; громкие деревья кровоточат от ран; Алька, оболочка мира, трещит по швам от гнева и отчаяния.

Ваша задача — найти Серебряные Моря, где спят Предки, мудрые хранители мира. Ваша цель — освоить мелодии, которые могут освободить души Одов и прекратить колдовскую песнь, держащую их в плену.

Вас ждёт путешествие по разным уголкам Мидрата, наполненным опасностями и тайнами. Вы сможете сражаться с могучими боссами и находить редкие предметы. Игра также даёт вам возможность настраивать своего персонажа по своему вкусу и выбирать свой стиль игры.