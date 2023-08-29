Разработчики Soulframe вдохновлялись Elden Ring, Ghost of Tsushima и мультфильмами студии Ghibli

На сцене TennoCon 2023 впервые был показан в действии игровой процесс Soulframe, нового проекта команды, создавшей Warframe, целью которой является повторить успех бесплатной игры, используя совершенно другой сеттинг.
Во время мероприятия, проходившего в Лондоне, Онтарио (Канада), некоторые международные журналисты имели удовольствие пообщаться с небольшой командой, занимающейся разработкой Soulframe, и узнать множество подробностей, включая источники вдохновения.
Прежде всего, разработчики пояснили, что термин в названии не имеет ничего общего с играми серии Souls, а вместо этого является отсылкой к душам предков, которые будут играть определенную роль в повествовательном сюжете. Тем не менее, игры FromSoftware оказали некоторое влияние на проект, учитывая, что боевая система предлагает некоторые механики, которые также присутствуют в играх японской компании: фактически, мы видим, что ритм боев медленнее, чем в классических экшн-играх и все вращается вокруг чередования атак/заклинаний и идеального парирования. Однако, боевая система также отсылает к Ghost of Tsushima, в том числе из-за близости камеры позади главного героя.
Однако, кроме этого, в игре нет других элементов Souls-подобных игр, хотя разработчики Digital Extremes заявили, что среди основных источников вдохновения — некоторые анимационные фильмы студии Ghibli и Elden Ring, вышедшие в то же время время, когда команда начала работы над проектом. «Уютная» атмосфера вдохновлена первой, поскольку для игры выбран не тот мрачный и жестокий тип фэнтези, который мы привыкли видеть во многих других продуктах, а более красочный и расслабляющий, полный животных и зелени. Вместо этого конструкция игрового мира должна быть вдохновлена Elden Ring.