Soulframe, новая игра от создателей Warframe, становится доступна всем игрокам

Во время 10-го ежегодного TennoCon компания Digital Extremes провела очередную прямую трансляцию, посвящённую Soulframe. Команда разработчиков новой бесплатной ролевой игры объявила, что все игроки смогут получить доступ к Soulframe Preludes на ПК, зарегистрировавшись на официальном сайте до 06:59 21 июля МСК.

Среди представленных новых функций — полный обзор битвы с боссом Бромиусом, появление нового врага по имени Ваззард из Пустошей и исследование враждебной зоны, известной как Подбрюшье Нита’уна. Команда также рассказала о планах по более глубокой настройке персонажей и новом видении развития боевых действий в предстоящих обновлениях Preludes.