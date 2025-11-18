Souper Game набрала 30 000 вишлистов!

Мы преодолели отметку в 30 000 вишлистов в Steam!
Спасибо всем, кто добавил игру в желаемое, ведь ваша поддержка, словно бензак, помогает нам разжигать боевой дух и работать над игрой день и ночь!
И ещё кое-что:
Souper Game участвует в Adult Games Week Steam Festival!
На сайте фестиваля проходит голосование за лучшие проекты, и любой желающий может поддержать любимые клубнико-игры.
Спасибо, что верите в наш проект и мечту, а мы будем стараться радовать вас и далее!
А в вашей игре будут девушки с болшьшими агрегатами?
В одной из сюжетных сцен наша главная героиня достанет из-под юбки огромную, увесистую и мощную бензопилу... Это считается?
Понятно, копирка с Мисайда...
Чего?) Там такое было? Скорее всего, у нас это выглядит иначе...
А вашей игре можно будет какать?
Нет, но можно драться с боссом-какашкой! Норм?)
Для вас уже есть игра.
.
Я надеюсь вы осознаете что энти ваши вшиглисты ничего не значат. Осознаёте же?..
Осознаем, но у меня от них растет пиструн, поэтому это важно...
А если серьезно, то просто цифры и вроде как больше шансов засветиться в будущих популярных релизах. И немного увеличивает шанс попасть в популярные новинки, что дает больше просмотров страницы на релизе.
В стиме это значит многое
это новела?или какой геймплей?на самом деле мне нравится когда в таких играх активный геймплей как в ранних версиях under the witch,а не просто тыкать мышкой по диалоговому окну