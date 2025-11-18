ЧАТ ИГРЫ
Souper Game 20.01.2026
Адвенчура, Квест, Инди
6.4 64 оценки

Souper Game набрала 30 000 вишлистов!

SinBeansStudio SinBeansStudio Официальный аккаунт

Мы преодолели отметку в 30 000 вишлистов в Steam!

Спасибо всем, кто добавил игру в желаемое, ведь ваша поддержка, словно бензак, помогает нам разжигать боевой дух и работать над игрой день и ночь!

И ещё кое-что:

Souper Game участвует в Adult Games Week Steam Festival!

На сайте фестиваля проходит голосование за лучшие проекты, и любой желающий может поддержать любимые клубнико-игры.

Спасибо, что верите в наш проект и мечту, а мы будем стараться радовать вас и далее!

21
13
Комментарии:  13
endg

А в вашей игре будут девушки с болшьшими агрегатами?

6
SinBeansStudio

В одной из сюжетных сцен наша главная героиня достанет из-под юбки огромную, увесистую и мощную бензопилу... Это считается?

9
Hall_1920 SinBeansStudio

Понятно, копирка с Мисайда...

1
SinBeansStudio Hall_1920

Чего?) Там такое было? Скорее всего, у нас это выглядит иначе...

2
вортигонт вортигонтович

А вашей игре можно будет какать?

2
SinBeansStudio

Нет, но можно драться с боссом-какашкой! Норм?)

4
Raphtallia

Для вас уже есть игра.

Спойлер

.

2
Ответынамоикоментынечитаю

Я надеюсь вы осознаете что энти ваши вшиглисты ничего не значат. Осознаёте же?..

SinBeansStudio

Осознаем, но у меня от них растет пиструн, поэтому это важно...
А если серьезно, то просто цифры и вроде как больше шансов засветиться в будущих популярных релизах. И немного увеличивает шанс попасть в популярные новинки, что дает больше просмотров страницы на релизе.

3
-zotik-

В стиме это значит многое

4
ДаДжи

это новела?или какой геймплей?на самом деле мне нравится когда в таких играх активный геймплей как в ранних версиях under the witch,а не просто тыкать мышкой по диалоговому окну