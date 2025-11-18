Souper Game набрала 30 000 вишлистов!

Мы преодолели отметку в 30 000 вишлистов в Steam!

Спасибо всем, кто добавил игру в желаемое, ведь ваша поддержка, словно бензак, помогает нам разжигать боевой дух и работать над игрой день и ночь!

И ещё кое-что:

Souper Game участвует в Adult Games Week Steam Festival!

На сайте фестиваля проходит голосование за лучшие проекты, и любой желающий может поддержать любимые клубнико-игры.

Спасибо, что верите в наш проект и мечту, а мы будем стараться радовать вас и далее!