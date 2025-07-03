В студии Compulsion Games тоже прошли сокращения

Вчера стало известно о масштабных увольнениях в игровом подразделении Microsoft - компания сообщила о том, что планирует сократить 9 тысяч сотрудников.

Как стало известно, канадская студия Compulsion Games, недавно выпустившая приключенческую игру South of Midnight, тоже столкнулась с сокращениями персонала. Игра получила смешанные отзывы игроков из-за слабого геймплея и не смогла заинтересовать аудиторию - пиковый онлайн игры в Steam составил всего 1,5 тысячи человек. Вероятно на Xbox показатели игры не лучше.

В свою очередь пользователи вспомнили, что в разработке игры принимала знаменитая команда "консультантов" в лице Sweet Baby Inc, ряд сотрудников которой значатся в титрах в роли сценаристов. Игроки считают, что студия Compulsion Games сама виновата в том, что проект по итогу получился провальным в финансовом плане, когда решила ориентироваться на меньшинства и привлечь к разработке SIB, что в итоге и привело к сокращениям персонала.

Зато SIB в очередной раз вышли сухими из воды - будучи аутсорсерами на них вряд ли как-то сказались сокращения внутри студий Microsoft.