Keen Games анонсировала Space Engineers 2 - продолжение культовой космической песочницы

Компания Keen Games официально представила Space Engineers 2 – продолжение популярной игры о строительстве и выживании в космосе. Релиз в раннем доступе Steam запланирован на 27 января 2025 года. Новая глава франшизы предложит игрокам улучшенные механики и визуальные возможности благодаря движку VRAGE3.

Одной из ключевых особенностей станет более точная система строительства, которая позволит создавать более детализированные корабли и базы. На старте в игре будет доступен творческий режим, где игроки смогут реализовать свои идеи с использованием новых инструментов, таких как магнит для сетки, гибкая система окраски и улучшенный интерфейс.

Развитие игры и планы обновлений

Keen Games известна своей поддержкой проектов в раннем доступе, и Space Engineers 2 не станет исключением. В будущем разработчики планируют добавить множество новых функций:

VS 1.1: Интеграция мастерской контента через Mod.io.

Интеграция мастерской контента через Mod.io. VS 1.2: Улучшения механик и интерфейса.

Улучшения механик и интерфейса. VS 1.5: Поддержка моддинга через VRAGE HUB и VRAGE Editor.

Поддержка моддинга через VRAGE HUB и VRAGE Editor. VS 2: Появление планет, расширение системы выживания, новые инструменты и задания.

Появление планет, расширение системы выживания, новые инструменты и задания. VS 3: Введение объемной воды, которая изменит геймплей, добавив возможность строительства лодок и субмарин для подводных исследований.

Разработчики также готовят многопользовательский режим, NPC, сюжетную кампанию и другие механики, которые будут добавлены к полноценному релизу.

Стоимость и системные требования

Space Engineers 2 уже доступна для предзаказа в Steam. Цена базовой версии составляет 1100 рублей.

Минимальные требования:

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: Intel i3 @ 3,0 ГГц или эквивалент

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce 1660 Super или лучше

Место на диске: 40 ГБ

Рекомендуемые требования: