Keen Games анонсировала Space Engineers 2 - продолжение культовой космической песочницы

Компания Keen Games официально представила Space Engineers 2 – продолжение популярной игры о строительстве и выживании в космосе. Релиз в раннем доступе Steam запланирован на 27 января 2025 года. Новая глава франшизы предложит игрокам улучшенные механики и визуальные возможности благодаря движку VRAGE3.
Одной из ключевых особенностей станет более точная система строительства, которая позволит создавать более детализированные корабли и базы. На старте в игре будет доступен творческий режим, где игроки смогут реализовать свои идеи с использованием новых инструментов, таких как магнит для сетки, гибкая система окраски и улучшенный интерфейс.
Развитие игры и планы обновлений
Keen Games известна своей поддержкой проектов в раннем доступе, и Space Engineers 2 не станет исключением. В будущем разработчики планируют добавить множество новых функций:
- VS 1.1: Интеграция мастерской контента через Mod.io.
- VS 1.2: Улучшения механик и интерфейса.
- VS 1.5: Поддержка моддинга через VRAGE HUB и VRAGE Editor.
- VS 2: Появление планет, расширение системы выживания, новые инструменты и задания.
- VS 3: Введение объемной воды, которая изменит геймплей, добавив возможность строительства лодок и субмарин для подводных исследований.
Разработчики также готовят многопользовательский режим, NPC, сюжетную кампанию и другие механики, которые будут добавлены к полноценному релизу.
Стоимость и системные требования
Space Engineers 2 уже доступна для предзаказа в Steam. Цена базовой версии составляет 1100 рублей.
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10 64-бит
- Процессор: Intel i3 @ 3,0 ГГц или эквивалент
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce 1660 Super или лучше
- Место на диске: 40 ГБ
Рекомендуемые требования:
- ОС: Windows 10 64-бит
- Процессор: Intel i7 @ 3,6 ГГц или эквивалент
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce 2080 Ti / 3080 или лучше
- Место на диске: 40 ГБ
Добавили бы туда живность то какую-то, а то игра богатая, но крайне скучная. Либо играть с другими людьми, что не всегда возможно, либо просто играть в кубики в абсолютно пустом мире. Не хватает пиратских кораблей, баз, враждебных секторов каких-нибудь.
да они до сих пор воду в жидком виде сделать не могут куда там до живности.
и сетевой код кривой когда 5 человек на сервере тормоза такие что хоть вешайся.
Ты попробуй напиши что-то хорошее на c# (юнити на нем написан, кстати) с синхронизацией всех вокселей и строений.
Конечно там будет лагать даже в сингле при куче изменений в тик.
а вот хренушки, "empyrion - galactic survival" написана на том же движке и там толпы народу и жидкая вода в наличиии даже симуляция волн и не тормозит если на SSD ставить так что не надо тут писать херню, есть те у кого руки из плеч растут а есть те кто создал багодром инженеров.
правда есть нюанс в ней в колеса до сих пор не умеют а в остальном копия инженеров только лучше и народу на серверах больше плюс обновы и контент постоянно добавляют