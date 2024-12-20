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Space Engineers 2 27.01.2025
Симулятор, Строительство, От первого лица, Песочница, Космос, Научная фантастика
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Keen Games анонсировала Space Engineers 2 - продолжение культовой космической песочницы

butcher69
Новости

Компания Keen Games официально представила Space Engineers 2 – продолжение популярной игры о строительстве и выживании в космосе. Релиз в раннем доступе Steam запланирован на 27 января 2025 года. Новая глава франшизы предложит игрокам улучшенные механики и визуальные возможности благодаря движку VRAGE3.

Одной из ключевых особенностей станет более точная система строительства, которая позволит создавать более детализированные корабли и базы. На старте в игре будет доступен творческий режим, где игроки смогут реализовать свои идеи с использованием новых инструментов, таких как магнит для сетки, гибкая система окраски и улучшенный интерфейс.

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Развитие игры и планы обновлений

Keen Games известна своей поддержкой проектов в раннем доступе, и Space Engineers 2 не станет исключением. В будущем разработчики планируют добавить множество новых функций:

  • VS 1.1: Интеграция мастерской контента через Mod.io.
  • VS 1.2: Улучшения механик и интерфейса.
  • VS 1.5: Поддержка моддинга через VRAGE HUB и VRAGE Editor.
  • VS 2: Появление планет, расширение системы выживания, новые инструменты и задания.
  • VS 3: Введение объемной воды, которая изменит геймплей, добавив возможность строительства лодок и субмарин для подводных исследований.

Разработчики также готовят многопользовательский режим, NPC, сюжетную кампанию и другие механики, которые будут добавлены к полноценному релизу.

Стоимость и системные требования

Space Engineers 2 уже доступна для предзаказа в Steam. Цена базовой версии составляет 1100 рублей.

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Intel i3 @ 3,0 ГГц или эквивалент
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce 1660 Super или лучше
  • Место на диске: 40 ГБ

Рекомендуемые требования:

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Intel i7 @ 3,6 ГГц или эквивалент
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce 2080 Ti / 3080 или лучше
  • Место на диске: 40 ГБ
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
BewitchingBaron

Добавили бы туда живность то какую-то, а то игра богатая, но крайне скучная. Либо играть с другими людьми, что не всегда возможно, либо просто играть в кубики в абсолютно пустом мире. Не хватает пиратских кораблей, баз, враждебных секторов каких-нибудь.

0
Destroited

да они до сих пор воду в жидком виде сделать не могут куда там до живности.

и сетевой код кривой когда 5 человек на сервере тормоза такие что хоть вешайся.

0
Kitsu-NeshKaa Destroited

Ты попробуй напиши что-то хорошее на c# (юнити на нем написан, кстати) с синхронизацией всех вокселей и строений.
Конечно там будет лагать даже в сингле при куче изменений в тик.

-1
Destroited Kitsu-NeshKaa

а вот хренушки, "empyrion - galactic survival" написана на том же движке и там толпы народу и жидкая вода в наличиии даже симуляция волн и не тормозит если на SSD ставить так что не надо тут писать херню, есть те у кого руки из плеч растут а есть те кто создал багодром инженеров.

правда есть нюанс в ней в колеса до сих пор не умеют а в остальном копия инженеров только лучше и народу на серверах больше плюс обновы и контент постоянно добавляют

0