По ган-фу экшену Spine снимут фильм и сериал

Variety сообщает, что предстоящая киберпанк-игра Spine получит фильм и сериал, и к работе над этими проектами будет привлечена компания Story Kitchen.
Разработкой и изданием Spine занималась компания Nekki, которая не так давно анонсировала игру, выпустив короткий геймплейный трейлер. В нем были показаны ранние кадры стильного, вдохновленного ган-фу экшена и движений в киберпанковском мире. Spine будет сюжетно-ориентированной и кинематографичной, созданной в UE5.
Геймеры также наверняка знакомы с Story Kitchen. На прошлой неделе продюсерская компания объявила, что экранизирует инди-игру Dredge.
Сегодня Variety подтвердила, что "Nekki объединилась с Story Kitchen для разработки потенциальной адаптации игры". Как и в случае с Dredge, оригинальные разработчики Spine, похоже, будут непосредственно участвовать в адаптации. Это должно помочь сохранить суть игры.
Однако Dredge уже стала хитом, и в итоге получила несколько номинаций на The Game Awards 2023. Она зарекомендовала себя как выгодный IP, в то время как Spine еще не вышла на рынок. Более того, на данный момент у Spine даже нет даты выхода. Это говорит о том, что Story Kitchen очень верит в историю Spine и потенциал игры для успеха.
А почему бы и нет! Я посмотрю обязательно!)