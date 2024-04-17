Добро пожаловать в киберпанковый город, который был провозглашён раем на Земле, созданным всемогущим ИИ Tensor. Однако за сверкающим фасадом скрывается тёмная правда, известная лишь немногим. Шёпот недовольных становится всё громче, и вот уже зарождается оппозиция, готовая бросить вызов системе. Вам предстоит сделать выбор — присоединиться к восстанию или остаться в стороне, наблюдая за тем, как город погружается в хаос.

Став частью этого конфликта, вы окажетесь в самом эпицентре уличных боёв, где каждое движение может решить исход сражения. Вооружившись верной катаной и высокотехнологичным оружием, вы будете парировать пули, выбивать пистолеты из рук противников и прокладывать себе путь через армии врагов. Однако за всем этим стоит нечто большее, чем просто желание победить — это ваша личная месть системе, которая отняла у вас самое дорогое.

В этом непростом путешествии под вашим управлением окажется Редлайн — дерзкая уличная художница, чьи граффити стали символом сопротивления. У неё есть верный спутник — Spine, боевой ИИ-имплант, обладающий собственным разумом и характером. Вместе вы составите идеальную команду, способную бросить вызов деспотичному режиму Tensor и изменить будущее вашего города.