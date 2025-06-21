Mechanics VoiceOver поделились новым дневником разработки русской озвучки для Split Fiction

В новом дневнике разработки русской озвучки для Split Fiction от студии Mechanics VoiceOver раскрываются любопытные детали озвучки персонажей.

Харизматичный и неуравновешенный кот Ледяной Король обрёл свой уникальный голос, а актёр, известный по роли Таноса, появится в неожиданном амплуа. Видео также показывает забавные моменты - от подвергающихся буллингу роботов-ассистентов в отелях до необычной любви Весемира к яблокам и драконам.

Работа над локализацией идёт полным ходом - уже с понедельника начинается массовая запись как основных, так и второстепенных персонажей. Команда проекта благодарит за поддержку и просит пожелать им удачи в этом масштабном начинании.