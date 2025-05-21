Mechanics VoiceOver показала работу над русской озвучкой Split Fiction

Студия Mechanics VoiceOver поделилась первым отчетом о проделанной работе над русской озвучкой Split Fiction.

Mechanics VoiceOver показала русскую озвучку мужской половины Сороконожки в исполнении Александра Груздева. Ранее стало известно о том, что Зои, одну из главных героинь, сыграет актриса Кристина Шерман, Мио - Елена Лунина, а Рэйдера - Геннадий Новиков.

Дата выхода русской озвучки Split Fiction на данный момент неизвестна, но ранее студия заявляла о том, что на создание локализации потребуется примерно полгода.