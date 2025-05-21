Mechanics VoiceOver показала работу над русской озвучкой Split Fiction

Студия Mechanics VoiceOver поделилась первым отчетом о проделанной работе над русской озвучкой Split Fiction.
Mechanics VoiceOver показала русскую озвучку мужской половины Сороконожки в исполнении Александра Груздева. Ранее стало известно о том, что Зои, одну из главных героинь, сыграет актриса Кристина Шерман, Мио - Елена Лунина, а Рэйдера - Геннадий Новиков.
Дата выхода русской озвучки Split Fiction на данный момент неизвестна, но ранее студия заявляла о том, что на создание локализации потребуется примерно полгода.
может быть не сыграет а всё таки озвучит? не ну в целом то состав звукарей хороший)
Уже хочется с женой поиграть в игру, но думаю дождемся озвучки, чтоб не отвлекаться на субтитры, в тэйк ту это мешало)