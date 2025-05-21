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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
8 348 оценок

Mechanics VoiceOver показала работу над русской озвучкой Split Fiction

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver поделилась первым отчетом о проделанной работе над русской озвучкой Split Fiction.

Mechanics VoiceOver показала русскую озвучку мужской половины Сороконожки в исполнении Александра Груздева. Ранее стало известно о том, что Зои, одну из главных героинь, сыграет актриса Кристина Шерман, Мио - Елена Лунина, а Рэйдера - Геннадий Новиков.

Дата выхода русской озвучки Split Fiction на данный момент неизвестна, но ранее студия заявляла о том, что на создание локализации потребуется примерно полгода.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Игорь Болонев

может быть не сыграет а всё таки озвучит? не ну в целом то состав звукарей хороший)

XaKeP777101

Уже хочется с женой поиграть в игру, но думаю дождемся озвучки, чтоб не отвлекаться на субтитры, в тэйк ту это мешало)