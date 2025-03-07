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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.3 74 оценки

Студия Mechanics VoiceOver займется созданием русской озвучки для Split Fiction

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся релиз кооперативной адвенчуры Split Fiction от студии Hazelight - создателей A Way Out и It Takes Two.

Студия Mechanics VoiceOver, которая ранее уже выпустила русскую озвучку для It Takes Two, а сейчас работает над русской озвучкой A Way Out, объявила о том, что займется созданием русской озвучки и для Split Fiction. Учитывая то, что игра крайне динамичная - русская озвучка должна сильно улучшить игровой опыт русскоговорящих игроков, которым не придется отвлекаться на чтение субтитров.

По словам студии, Split Fiction получилась очень объемная - в ней 14 часов чистой речи. Студия открыла сборы в размере 500 тысяч рублей, которые потребуются для реализации подобного проекта. Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна, но по словам студии, если нужная сумма будет успешно собрана, то озвучка может занять до 6 месяцев.

18
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Alex Row

отличная новость- как раз к тому времени, когда будет готова озвучка, игра уже будет с приятными скидками

7
Миханик Шестеренкин

И патчами.

1
Ellie Williams

одному всё равно не поиграть по этому мимо

2
Madfury
1
tvorog8088

Лучшеб Гирсов 4-5 озвучили.

1
Madfury

Мог давно задонатить им в одно лицо и озвучили бы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для тебя, но ты букафки будешь писать: УУУ....Я ЗНАЮ ЧЁ ЛУЧШЕ, НЕ ОЗВУЧИВАЙТЕ НОВИНКИ ГОДНЫЕ, А ОЗВУЧИВАЙТЕ КОНВЕЙЕРНЫЙ ШЛАК УСТАРЕВШИЙ...УУУ...

4
Пользователь ВКонтакте

Только им особо не донатят. Сложно будет 500к закрыть // Иван Страждин

0
Пользователь ВКонтакте

Взломали ? // Алексей Русич

-1
User_200

В нее можно соло играть? Или ждать мод

-1
Andrey Likarenko

Эммм.... Зачем?)

-14
XaKeP777101

ты часто тупые вопросы задаешь?

11
Миханик Шестеренкин

За надом.

-2