Студия Mechanics VoiceOver займется созданием русской озвучки для Split Fiction

Вчера состоялся релиз кооперативной адвенчуры Split Fiction от студии Hazelight - создателей A Way Out и It Takes Two.

Студия Mechanics VoiceOver, которая ранее уже выпустила русскую озвучку для It Takes Two, а сейчас работает над русской озвучкой A Way Out, объявила о том, что займется созданием русской озвучки и для Split Fiction. Учитывая то, что игра крайне динамичная - русская озвучка должна сильно улучшить игровой опыт русскоговорящих игроков, которым не придется отвлекаться на чтение субтитров.

По словам студии, Split Fiction получилась очень объемная - в ней 14 часов чистой речи. Студия открыла сборы в размере 500 тысяч рублей, которые потребуются для реализации подобного проекта. Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна, но по словам студии, если нужная сумма будет успешно собрана, то озвучка может занять до 6 месяцев.