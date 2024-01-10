GSC Game World разблокировала игровой движок OpenXRay на GitHub

OpenXRay — это улучшенная кроссплатформенная версия X-Ray Engine, оригинального игрового движка, используемого в cерии игр S.T.A.L.K.E.R. от GSC Game World. Несколько дней назад кто-то от лица компании подал жалобу на нарушение авторских прав и движок был заблокирован на GitHub.
Однако в официальном аккаунте GSC Game World на X (ранее Twitter) было отмечено, что это не их рук дело, и что «Open X-Ray полностью разрешено использовать в качестве базы модов» и что они имеют дело с «волной ложных утверждений, вызванных нашей позицией в последнее время».
Сегодня разработчики движка заявили в своей группе вконтакте, что GSC Game World связалась с ними и направит в GitHub обращение с целью разблокировать движок, что и было сделано буквально полчаса назад.
Репозиторий разблокирован! Спасибо GSC и Марии за быстрый ответ
О! Значит, Григорович из запоя вышел! А Роман Голубничий отправлен за пивом
ну вот хороший поступок видимо это компания может делать хорошие поступки
удивительно
Ну вот нечего было блокировать чтобы потом не разблокировывать.
Хотели по тихому, но не получилось.
Хм, ИМХО тут 2 варианта вижу:
А) Кто-то из ПЫС в порыве злобы мог накатать жалобу в частном порядке, что в итоге привело к тому что видим. Блокировка из-за частной жалобы (но от реального сотрудника) -> разбор полётов ("на кой ляд ты жалобу кинул, клоун?") -> разблокировка ("Так, мы против блокировки депозитария, можете разблокировать его. Виновного накажем - кароч такие дела..")
Б) Жалобу кинул какой-нибудь обиженка из сталкерского комьюнити, коему до сих пор покоя не даёт отсутствие ру-озвучки и другие причины.
Когда, казалось бы, уже и наспех заскриптованные боты бы призадумались над тем, что пишут, а в комментах даже этой темы (не говоря про перекличку странных людей в предыдущей теме) всё равно появляются люди с репликами "а это они сначала заблокировали, а потом разблокировали". Ну да, репутация так и выращивается, ога.
*Facepalm.jpg*
А вот любопытно на каких основаниях они заблокировали его ?
Дайте отгадаю, жалобу подал Роман Голубничев.
Привет ему от ixbt и vgtimes
Вообще gsc просто конченые отмороженные дегенераты. Ну реально, уже задрали, конченая тупая рагульная компашка даунов.
Сами заблочили, сами разблочили. Кто-то начал задумываться об отмыве репутации?
ну вот молодцы, ото все прям переживали за моды к игре 10 летней давности или сколько там времени уже прошло с релиза