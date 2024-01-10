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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 3 779 оценок

GSC Game World разблокировала игровой движок OpenXRay на GitHub

monk70
Новости

OpenXRay — это улучшенная кроссплатформенная версия X-Ray Engine, оригинального игрового движка, используемого в cерии игр S.T.A.L.K.E.R. от GSC Game World. Несколько дней назад кто-то от лица компании подал жалобу на нарушение авторских прав и движок был заблокирован на GitHub.

Однако в официальном аккаунте GSC Game World на X (ранее Twitter) было отмечено, что это не их рук дело, и что «Open X-Ray полностью разрешено использовать в качестве базы модов» и что они имеют дело с «волной ложных утверждений, вызванных нашей позицией в последнее время».

Сегодня разработчики движка заявили в своей группе вконтакте, что GSC Game World связалась с ними и направит в GitHub обращение с целью разблокировать движок, что и было сделано буквально полчаса назад.

Репозиторий разблокирован! Спасибо GSC и Марии за быстрый ответ
31
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Агент Матрицы

О! Значит, Григорович из запоя вышел! А Роман Голубничий отправлен за пивом

9
Никита Дроздоvv

ну вот хороший поступок видимо это компания может делать хорошие поступки

3
JIoMTuK

удивительно

2
alexhistory

Ну вот нечего было блокировать чтобы потом не разблокировывать.

1
Кей Овальд

Хотели по тихому, но не получилось.

1
CallXO3

Хм, ИМХО тут 2 варианта вижу:
А) Кто-то из ПЫС в порыве злобы мог накатать жалобу в частном порядке, что в итоге привело к тому что видим. Блокировка из-за частной жалобы (но от реального сотрудника) -> разбор полётов ("на кой ляд ты жалобу кинул, клоун?") -> разблокировка ("Так, мы против блокировки депозитария, можете разблокировать его. Виновного накажем - кароч такие дела..")
Б) Жалобу кинул какой-нибудь обиженка из сталкерского комьюнити, коему до сих пор покоя не даёт отсутствие ру-озвучки и другие причины.

0
Anglerfish

Когда, казалось бы, уже и наспех заскриптованные боты бы призадумались над тем, что пишут, а в комментах даже этой темы (не говоря про перекличку странных людей в предыдущей теме) всё равно появляются люди с репликами "а это они сначала заблокировали, а потом разблокировали". Ну да, репутация так и выращивается, ога.

*Facepalm.jpg*

0
PastoralUpton

А вот любопытно на каких основаниях они заблокировали его ?

0
Gamer_P

Дайте отгадаю, жалобу подал Роман Голубничев.
Привет ему от ixbt и vgtimes
Вообще gsc просто конченые отмороженные дегенераты. Ну реально, уже задрали, конченая тупая рагульная компашка даунов.

0
Wyzar

Сами заблочили, сами разблочили. Кто-то начал задумываться об отмыве репутации?

-1
Zlobin_Evgeny

ну вот молодцы, ото все прям переживали за моды к игре 10 летней давности или сколько там времени уже прошло с релиза

-12