Cloud Imperium Games набирает сотрудников для текущего и будущего поколения консолей

Разработчик Star Citizen, нанимает кинематографистов-аниматоров в два из пяти своих международных офисов - Франкфурт и Манчестер, при этом особое внимание уделяется кандидатам с опытом разработки игр для консолей текущего и следующего поколений.

Как кинематографический аниматор, вы станете частью команды аниматоров и кинематографических дизайнеров, которые стремятся воплотить в жизнь выступления лучших актеров в отрасли и связать их с повествованием Squadron 42. Вы будете разрабатывать сцены с несколькими вариантами ветвления, глубоким и эмоциональным повествованием и захватывающим действием. Основанная в 2012 году, Cloud Imperium Games создает передовые видеоигры, которые бросают вызов ожиданиям. В настоящее время мы разрабатываем Star Citizen, рекордный многопользовательский онлайн-космический симулятор, и Squadron 42, кинематографическое однопользовательское приключение, действие которого происходит в той же вселенной.

Профессиональный опыт разработки игровой анимации, в идеале на консолях текущего/следующего поколения.

Поклонники восприняли это как потенциальный признак того, что Cloud Imperium Games намерена портировать Star Citizen или, по крайней мере, ее однопользовательскую кампанию Squadron 42 на такие консоли, как PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft.

Пока что CIG не анонсировала ни одного консольного порта. Действительно, обе игры с гордостью разрабатывались с самого начала только для ПК, а игровой директор Крис Робертс открыто заявил, что этот невероятно амбициозный проект будет возможен только на этой платформе.

Однако стоит учитывать, что с тех ранних дней прошло много времени и консоли достигли больших успехов, и то, что когда-то было передовой технологией, которая не могла работать на PlayStation 4/Xbox One, может быть реализовано на PlayStation 5/Xbox Series X или, по крайней мере, на их преемниках, которые должны выйти между 2027 и 2028 годами.

После многих лет разработки Squadron 42 получила окно выпуска на 2026 год вместе с новой демонстрацией игрового процесса во время последнего мероприятия CitizenCon. В кампании примут участие такие известные актеры, как Гэри Олдман, Марк Хэмилл, Марк Стронг, Генри Кавилл, Бен Мендельсон, Энди Серкис, Джон Рис-Дэвис, Лиам Каннингем и Джиллиан Андерсон.

Всего несколько дней назад в отчете говорилось, что Cloud Imperium Games недавно потеряла ключевых сотрудников, обладающих опытом в «серверном взаимодействии» — функции, которую разработчики описали как одну из «ключевых технологий, позволяющих точкам перехода работать в игре, позволяя звездным системам плавно перемещаться в память и из нее без необходимости загрузочных экранов».

Это не повлияет на Squadron 42, так как это однопользовательский режим, но может повредить Star Citizen. Cloud Imperium Games пока не делает комментариев.