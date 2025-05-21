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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.8 1 098 оценок

Star Citizen теряет ключевых разработчиков важной технологии

IKarasik IKarasik

В студии Cloud Imperium Games, которая уже много лет создаёт амбициозную космическую игру Star Citizen, произошли серьёзные кадровые потери. Как сообщает Insider Gaming, за последние месяцы компанию покинули сразу несколько специалистов, работавших над одной из главных технологий игры — системой объединения игровых серверов.

Проще говоря, эта система должна была позволить огромному числу игроков находиться в одном общем мире, а не быть разбросанными по разным частям игры. Это важная часть Star Citizen, которая влияет на масштаб, реализм и взаимодействие между игроками.

Первым ушёл Роджер Годфри — ведущий продюсер, который отвечал за техническую сторону этой системы. После него студию покинули продюсер Иван С. и сетевой программист Джордан Вуд. Внутри компании их называют ключевыми специалистами, и их уход — серьёзный удар по проекту.

По словам источников, одной из причин ухода стало напряжение после того, как в 2023 году Cloud Imperium Games объединилась с компанией Turbulent. После этого сотрудники Turbulent начали продвигаться на руководящие позиции, причём не всегда по заслугам. Это вызвало недовольство старой команды и, вероятно, стало поводом для ухода некоторых разработчиков.

Теперь в студии не осталось ни одного продюсера, который занимался системой объединения серверов. А ведь именно эта технология должна была соединить все части игрового мира Star Citizen в одну цельную вселенную.

На фоне этих проблем студия продолжает сокращать персонал — увольнения происходят на разных уровнях. И всё это несмотря на то, что Star Citizen собрал уже более 800 миллионов долларов от игроков по всему миру.

Космический долгострой: краудфандинг Star Citizen перевалил за 800 миллионов долларов

Что будет дальше с разработкой — пока не ясно. Но уход опытных специалистов точно не ускорит создание игры, которая и без того уже более десяти лет в производстве.

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Комментарии: 27
Ваш комментарий
Raphtallia

О, неужели близится конец. Жаль ждунов, так и не дождутся релиза этой игры...

12 лет хомяков доили. Это рекорд XD

17
Ivan_Plushkin

У тебя куплен Star citizen?

Lucky3_15

Вто время, Гта 5 такая :"подержите моё пиво"

Lucky3_15

Скайртм такой: "Чтоооооооооо!?"

Антуан Экзюпери Ivan_Plushkin

Я покупал помнится. И это дичайший калл. Там ничего нет играбельного.

1
Raphtallia Ivan_Plushkin

Нет, но акк есть, мне его подарили, поэтому мне пофиг. Я еще в 14-ом сказала что это лютый скам, а чел, что мне акк подогнал, свято верил что игра точно выйдет, как и ландмарк, который тоже успешно сдох. XD

Жаль что мы уже не общаемся, а то я бы посмеялась над его наивностью.

1
Властелин Сосцов

завтра обьявят о продаже и помашут всем на прощание, а бабки где? уже нигде)

5
Dicrom Fox

Бабло которые собрали уже на счетах руководителей проекта, за ещё на последок вытянут сколько смогут и пока пока 😆

5
Egik81

В корабле наконец утечка воздуха началась ?

4
ZAUSA
Теперь в студии не осталось ни одного продюсера, который занимался системой объединения серверов

Вот как теперь без продюсеров серверы объединить?

3
Властелин Сосцов

на каждого сотрудника по 5 руководителей надо иначе работать не будет)))

2
AndrewSolt
По словам источников, одной из причин ухода стало напряжение после того, как в 2023 году Cloud Imperium Games объединилась с компанией Turbulent. После этого сотрудники Turbulent начали продвигаться на руководящие позиции, причём не всегда по заслугам. Это вызвало недовольство старой команды и, вероятно, стало поводом для ухода некоторых разработчиков.

Заскамлили скамеров получается или как)

1
Властелин Сосцов

те кто ушли или те кто продвинулся? вторые скорее друзья и родственники

1
Пользователь ВКонтакте

Пирамидка начинает рушиться?) // Алексей Лютиков

1
YummyYwyr

Забавно, вроде как эти разработчики ушли в 2023-ем и через год, в 2024, эта самая технология "Server meshing" - становится готовой и выпускается в версии 4.0.

1
xxDiabloNeroxx

Ну кому то же надо желтуху написать для хайпа (хейта).

igor lvov

Горе то какое! Как дальше жить просто не знаю! :)))

1
MNM 777

Какой ужас ))

BigusDickus

я думал, разрабов встроенного магазина.

MunchkiN 616

одну вселенную довольно амбицизна. это как еве онлайн.
наверна компы и игры к этому неготовы. это будут пробки и очереди в космасе если 1000 игроков хотябы в систему залетят

Tom[Cat]

Тоже самое пытались сделать в Rust, бесшовные переходы на другие серверы.

Well-to-doAelinor

Эх, помню за 10$ брал стартовый корабль пакет, и папочку с молитвами Криса...

Destroited
разработчиков важной технологии

это тех кто разработал технологию самой масштабной лохотронской разводки донатных хомячков за всю историю игровой индустрии ?

YummyYwyr

Тоже не понял, вроде как это разработчики "Server Meshing", однако, Как-то не сходятся даты или результаты у волнения, их уволили в 2023-ем, но саму технологию выпустили уже в 2024-ом, т.е. больше похоже, что они мешали разработке)

olegos650

очень жалко

r0b0tf00t

всё идёт по плану