Star Citizen теряет ключевых разработчиков важной технологии

В студии Cloud Imperium Games, которая уже много лет создаёт амбициозную космическую игру Star Citizen, произошли серьёзные кадровые потери. Как сообщает Insider Gaming, за последние месяцы компанию покинули сразу несколько специалистов, работавших над одной из главных технологий игры — системой объединения игровых серверов.

Проще говоря, эта система должна была позволить огромному числу игроков находиться в одном общем мире, а не быть разбросанными по разным частям игры. Это важная часть Star Citizen, которая влияет на масштаб, реализм и взаимодействие между игроками.

Первым ушёл Роджер Годфри — ведущий продюсер, который отвечал за техническую сторону этой системы. После него студию покинули продюсер Иван С. и сетевой программист Джордан Вуд. Внутри компании их называют ключевыми специалистами, и их уход — серьёзный удар по проекту.

По словам источников, одной из причин ухода стало напряжение после того, как в 2023 году Cloud Imperium Games объединилась с компанией Turbulent. После этого сотрудники Turbulent начали продвигаться на руководящие позиции, причём не всегда по заслугам. Это вызвало недовольство старой команды и, вероятно, стало поводом для ухода некоторых разработчиков.

Теперь в студии не осталось ни одного продюсера, который занимался системой объединения серверов. А ведь именно эта технология должна была соединить все части игрового мира Star Citizen в одну цельную вселенную.

На фоне этих проблем студия продолжает сокращать персонал — увольнения происходят на разных уровнях. И всё это несмотря на то, что Star Citizen собрал уже более 800 миллионов долларов от игроков по всему миру.

Что будет дальше с разработкой — пока не ясно. Но уход опытных специалистов точно не ускорит создание игры, которая и без того уже более десяти лет в производстве.