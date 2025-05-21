Star Citizen теряет ключевых разработчиков важной технологии

В студии Cloud Imperium Games, которая уже много лет создаёт амбициозную космическую игру Star Citizen, произошли серьёзные кадровые потери. Как сообщает Insider Gaming, за последние месяцы компанию покинули сразу несколько специалистов, работавших над одной из главных технологий игры — системой объединения игровых серверов.
Проще говоря, эта система должна была позволить огромному числу игроков находиться в одном общем мире, а не быть разбросанными по разным частям игры. Это важная часть Star Citizen, которая влияет на масштаб, реализм и взаимодействие между игроками.
Первым ушёл Роджер Годфри — ведущий продюсер, который отвечал за техническую сторону этой системы. После него студию покинули продюсер Иван С. и сетевой программист Джордан Вуд. Внутри компании их называют ключевыми специалистами, и их уход — серьёзный удар по проекту.
По словам источников, одной из причин ухода стало напряжение после того, как в 2023 году Cloud Imperium Games объединилась с компанией Turbulent. После этого сотрудники Turbulent начали продвигаться на руководящие позиции, причём не всегда по заслугам. Это вызвало недовольство старой команды и, вероятно, стало поводом для ухода некоторых разработчиков.
Теперь в студии не осталось ни одного продюсера, который занимался системой объединения серверов. А ведь именно эта технология должна была соединить все части игрового мира Star Citizen в одну цельную вселенную.
На фоне этих проблем студия продолжает сокращать персонал — увольнения происходят на разных уровнях. И всё это несмотря на то, что Star Citizen собрал уже более 800 миллионов долларов от игроков по всему миру.
Что будет дальше с разработкой — пока не ясно. Но уход опытных специалистов точно не ускорит создание игры, которая и без того уже более десяти лет в производстве.
О, неужели близится конец. Жаль ждунов, так и не дождутся релиза этой игры...
12 лет хомяков доили. Это рекорд XD
У тебя куплен Star citizen?
Вто время, Гта 5 такая :"подержите моё пиво"
Скайртм такой: "Чтоооооооооо!?"
Я покупал помнится. И это дичайший калл. Там ничего нет играбельного.
Нет, но акк есть, мне его подарили, поэтому мне пофиг. Я еще в 14-ом сказала что это лютый скам, а чел, что мне акк подогнал, свято верил что игра точно выйдет, как и ландмарк, который тоже успешно сдох. XD
Жаль что мы уже не общаемся, а то я бы посмеялась над его наивностью.
завтра обьявят о продаже и помашут всем на прощание, а бабки где? уже нигде)
Бабло которые собрали уже на счетах руководителей проекта, за ещё на последок вытянут сколько смогут и пока пока 😆
В корабле наконец утечка воздуха началась ?
Вот как теперь без продюсеров серверы объединить?
на каждого сотрудника по 5 руководителей надо иначе работать не будет)))
Заскамлили скамеров получается или как)
те кто ушли или те кто продвинулся? вторые скорее друзья и родственники
Пирамидка начинает рушиться?) // Алексей Лютиков
Забавно, вроде как эти разработчики ушли в 2023-ем и через год, в 2024, эта самая технология "Server meshing" - становится готовой и выпускается в версии 4.0.
Ну кому то же надо желтуху написать для хайпа (хейта).
Горе то какое! Как дальше жить просто не знаю! :)))
Какой ужас ))
я думал, разрабов встроенного магазина.
одну вселенную довольно амбицизна. это как еве онлайн.
наверна компы и игры к этому неготовы. это будут пробки и очереди в космасе если 1000 игроков хотябы в систему залетят
Тоже самое пытались сделать в Rust, бесшовные переходы на другие серверы.
Эх, помню за 10$ брал стартовый корабль пакет, и папочку с молитвами Криса...
это тех кто разработал технологию самой масштабной лохотронской разводки донатных хомячков за всю историю игровой индустрии ?
Тоже не понял, вроде как это разработчики "Server Meshing", однако, Как-то не сходятся даты или результаты у волнения, их уволили в 2023-ем, но саму технологию выпустили уже в 2024-ом, т.е. больше похоже, что они мешали разработке)
очень жалко
всё идёт по плану