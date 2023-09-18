Разработчик Star Fox уверен, что серия когда-нибудь вернется ©

По словам разработчика Star Fox Дилана Катберта (Dylan Cuthbert), серия когда-нибудь вернется.

Ранее Катберт работал в компании Argonaut Software и был одним из основных программистов оригинальной Star Fox (она же Starwing).

Несмотря на то, что Star Fox является одним из самых узнаваемых брендов Nintendo, новая игра по нему не выходила уже семь лет - последней была Star Fox Zero на Wii U, получившая неоднозначную оценку критиков.

В недавнем интервью VGC журналисты спросили Катберта, ожидает ли он возвращения Star Fox в ближайшее время.

Катберт ответил, что да, но подчеркнул, что, по его мнению, предыдущие игры про Star Fox не смогли передать атмосферу первой игры.

О, я уверен, что она вернется. Ведь они продолжают пытаться, не так ли? Они продолжают пытаться, но не совсем достигают оригинала. Но я думаю, что дело в другом - я считаю, что оригинал родился из британского 3D в стиле Amiga того времени, из таких игр, как Star Glider или Carrier Command. Она родилась из них, а также из аркадной игры Star Wars Arcade в сочетании с Starblade от Namco. А потом в ней появились все персонажи Nintendo, все герои и прочее, что сделало ее очень дружелюбной к семье.

Катберт пояснил, что, по его мнению, в современных играх про Star Fox не хватает хотя бы одного из этих элементов, а значит, ни одна из них не смогла передать тон оригинала.

Именно сочетание всех этих элементов, как я полагаю, и сделало Star Fox тем, чем он был. Некоторые из более поздних игр - скажем, версия от Namco - отличные игры, но в них всегда не хватает какого-то одного элемента, того старого британского 3D-шутера. Так что эта игра получилась очень ловкой - они отлично справились со Starblade, но это комбинация всех [элементов], вам нужно все это, чтобы она работала. И, конечно, та игра, которую сделала Rare, Star Fox Adventures, тоже была хорошей попыткой, но она была слишком британской, в ней не было Starblade. Так что я думаю, что Star Fox - очень сложная игра, потому что в ней должны присутствовать все эти элементы, и это придает ей ту атмосферу, которая необходима для того, чтобы она действительно работала.

В прошлом году дизайнер персонажа Star Fox Такайя Имамура призвал Nintendo перенести игру Star Fox Zero для Wii U на Switch, и ее разработчик PlatinumGames заявил, что готов это сделать.

На вопрос о том, не надоело ли ему говорить о Star Fox после стольких лет, Катберт заметил, что на нем футболка с изображением Star Fox, а затем ответил: "Я думаю, что это все еще довольно оригинальная игра, не так ли?

Даже сейчас нет аналогов Star Fox, поэтому я думаю, что именно поэтому она осталась в памяти людей. Это странно, но она осталась довольно уникальной игрой, и я думаю, что это очень здорово. Но мне не надоела Star Fox, правда. Это был интересный проект, его было интересно делать, я был очень молод в то время, но это был просто очень хороший опыт. Всего один год разработки, и все вместилось в него, а работало над ним всего несколько человек.