Для Star Trek Online вышло дополнение Unraveled ©

Дополнения в Star Trek Online работают по несколько иному принципу, чем в других MMORPG. Вместо новых регионов, планет или классов персонажей они, как правило, фокусируются на сюжетной линии, вводя специальные приключения с персонажами, например, из серии Star Trek. То же самое можно сказать и о Unraveled.



В Star Trek Online: Unraveled в центр внимания возвращается адмирал Куумаарк, которого играет Кипли Браун. После событий, произошедших после завершения сюжетной линии Зеркальной вселенной, Terran Gambit, ваш капитан вместе с адмиралом Куумаарком отправляется на гуманитарную научную миссию по стабилизации солнца На'кул. Однако эта миссия будет прервана открытием: трансмерный Вихрь Реальности нарушает пространство-время во всей Мультивселенной.



Возникает конфликт с толианцами, которые выясняют, что постоянное использование времени и межпространственных путешествий вызвало эти вихри - и ваш капитан отчасти виноват в этом.