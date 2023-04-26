Star Wars Jedi: Survivor будет защищена Denuvo ©

Star Wars Jedi: Survivor выходит через пару дней, и, судя по всему, в этой новой игре Star Wars используется технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo.



Первый признак этого - исполняемый файл игры. Как и большинство игр, использующих Denuvo, исполняемый файл Star Wars Jedi: Survivor имеет размер более 300 МБ. Кроме того, по словам пользователей, использовавших HEX-редакторы, Denuvo действительно присутствует в исполняемом файле.



Это не должно никого удивлять. В конце концов, EA использовала Denuvo в Dead Space Remake и Need for Speed: Unbound. Таким образом, вполне ожидаемо, что в Star Wars Jedi: Survivor она также будет использоваться.



И несмотря на то, что Dead Island 2, последняя игра с Denuvo, невероятно хорошо работает на самых разных конфигурациях, судя по тому, что мы видели, можно ожидать, что Star Wars Jedi: Survivor будет страдать от некоторых заиканий. По крайней мере, в некоторых из последних геймплейных трейлеров, можно было это заметить.