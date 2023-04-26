Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 315 оценок

Star Wars Jedi: Survivor будет защищена Denuvo

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R_Mor
Новости

Star Wars Jedi: Survivor выходит через пару дней, и, судя по всему, в этой новой игре Star Wars используется технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo.

Первый признак этого - исполняемый файл игры. Как и большинство игр, использующих Denuvo, исполняемый файл Star Wars Jedi: Survivor имеет размер более 300 МБ. Кроме того, по словам пользователей, использовавших HEX-редакторы, Denuvo действительно присутствует в исполняемом файле.

Это не должно никого удивлять. В конце концов, EA использовала Denuvo в Dead Space Remake и Need for Speed: Unbound. Таким образом, вполне ожидаемо, что в Star Wars Jedi: Survivor она также будет использоваться.

И несмотря на то, что Dead Island 2, последняя игра с Denuvo, невероятно хорошо работает на самых разных конфигурациях, судя по тому, что мы видели, можно ожидать, что Star Wars Jedi: Survivor будет страдать от некоторых заиканий. По крайней мере, в некоторых из последних геймплейных трейлеров, можно было это заметить.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
tvorog8088

Это собственно давно было понятно.

7
caliskan

Вот это аналитика! Можно было эту новость в момент анонса игры запилить, т.к. это очевидно

6
WARWAR556

r-mor какой завтра день недели?

3
spyro96321

Посмотрим, сколько времени потребуется императрице хакеров, чтобы взломать его.

2
Zloy_ParKur

Ожидаемо

1
De Santa

Ну кто бы сомневался

0
FlexGum

Под каждой игрой есть такие, вот под дед айландом были веруны.

0
De Santa FlexGum

Да я знаю

0
Destroited

Новость новостей просто, проснулись блин, и так все знали что в ней денуво, автор ты случаем не сегодня из комы вышел такие НОВЫЕ новости постить ? Хотя бонусы не пахнут.

0
Limgrave

Миллион раз повторяла, этот понос и за даром не нужон, лоховская вселенная

-1
ylex

Через неделю после выхода, куплю Стим аккаунт за 100 р. Вообще проблем не вижу.

-2
Destroited

Дождись когда выйдет перевод, хотя если удобнее играть без перевода тогда да есть смысл купить оффлайн-активацию.

0