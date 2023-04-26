Star Wars Jedi: Survivor выходит через пару дней, и, судя по всему, в этой новой игре Star Wars используется технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo.
Первый признак этого - исполняемый файл игры. Как и большинство игр, использующих Denuvo, исполняемый файл Star Wars Jedi: Survivor имеет размер более 300 МБ. Кроме того, по словам пользователей, использовавших HEX-редакторы, Denuvo действительно присутствует в исполняемом файле.
Это не должно никого удивлять. В конце концов, EA использовала Denuvo в Dead Space Remake и Need for Speed: Unbound. Таким образом, вполне ожидаемо, что в Star Wars Jedi: Survivor она также будет использоваться.
И несмотря на то, что Dead Island 2, последняя игра с Denuvo, невероятно хорошо работает на самых разных конфигурациях, судя по тому, что мы видели, можно ожидать, что Star Wars Jedi: Survivor будет страдать от некоторых заиканий. По крайней мере, в некоторых из последних геймплейных трейлеров, можно было это заметить.
Star Wars Jedi: Survivor будет защищена Denuvo©
Star Wars Jedi: Survivor выходит через пару дней, и, судя по всему, в этой новой игре Star Wars используется технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo.
Это собственно давно было понятно.
Вот это аналитика! Можно было эту новость в момент анонса игры запилить, т.к. это очевидно
r-mor какой завтра день недели?
Посмотрим, сколько времени потребуется императрице хакеров, чтобы взломать его.
Ожидаемо
Ну кто бы сомневался
Под каждой игрой есть такие, вот под дед айландом были веруны.
Да я знаю
Новость новостей просто, проснулись блин, и так все знали что в ней денуво, автор ты случаем не сегодня из комы вышел такие НОВЫЕ новости постить ? Хотя бонусы не пахнут.
Миллион раз повторяла, этот понос и за даром не нужон, лоховская вселенная
Через неделю после выхода, куплю Стим аккаунт за 100 р. Вообще проблем не вижу.
Дождись когда выйдет перевод, хотя если удобнее играть без перевода тогда да есть смысл купить оффлайн-активацию.