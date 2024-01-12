Вышел бесплатный фанатский шутер по StarCraft

Энтузиаст J-JLucas выпустил StarCraft: Marine — шутер от первого лица по одноименной фантастической вселенной от Blizzard. Игрокам доступны три уровня, четыре оружия и четыре типа зергов. Музыку автор позаимствовал из серии StarCraft.

«Когда я был ребенком, я так и не смог смириться с отменой SC:Ghost. Моя игра — это дань уважения отмененному шутеру», — J-JLucas.

Фанат создал шутер на Unreal Engine 5 за лето 2023 года. В процессе ему помогал брат, работавший над звуковыми эффектами оружия. Скачать игру можно бесплатно на сайте проекта.

По словам J-JLucas, сейчас все его время уходит на учебу в университете, поэтому пока что для StarCraft: Marine не планируется нового контента. Он также отметил, что создавал игру без одобрения Blizzard.

В 2002 году Blizzard анонсировала шутер StarCraft: Ghost. Его главным героем должен был стать призрак терранов под псевдонимом «Нова». 24 марта 2006 года студия отложила разработку, а позднее и вовсе удалила с официального сайта все упоминания об игре.

25 сентября 2023 года Microsoft намекнула на возрождение серии. Корпоративный вице-президент Сара Бонд отметила, что компания рассматривает возможные варианты для будущего StarCraft.